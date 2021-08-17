Алтайские родители 330 тысяч детей получили выплаты к школе

Больше 241 тысячи семей в Алтайском крае получили по 10 тысяч на ребёнка к началу учебного года в соответствии с указом Президента России. В них воспитываются 330 тысяч детей.

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Единовременные выплаты начали перечислять 2 августа 2021 года. Они приходят на банковский счёт заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении. Их зачисляют на банковские карты любой платёжной системы. При заполнении заявлений на пособия указывают реквизиты счёта заявителя, а не номер карты.

Выплата носит заявительный характер, заявления принимают до 1 ноября. Подать заявление можно на портале госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда России, никаких дополнительных документов при подаче заявления не нужно.

Отметим, что родителям, которые в 2020 году получали детские выплаты, в личных кабинетах на портале госуслуг уже сформировали заявления на новую выплату. Нужно лишь проверить данные заявления и, если нет никаких изменений, подтвердить согласие на дальнейшую обработку. Тем гражданам, которые не получали ранее указанные выплаты, необходимо самостоятельно заполнить соответствующее заявление.

В пресс-службе мэрии напомнили, что на единовременную выплату на подготовку к школе имеют право дети от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября текущего года, а также дети, которым на момент выхода указа Президента ещё не исполнилось 18 лет. Кроме того, выплату назначают инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам.

Выплата не зависит от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной поддержки. Получить её могут не только родители, но и законные представители детей.