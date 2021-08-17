Барнаульцы всё ещё могут подать заявки на догазификацию своих домовладений

На сайте администрации Барнаула прошел интернет-форум председателя комитета по энергоресурсам и газификации Александра Кощеева.

Коллаж: Александр Ермолович

О садоводствах

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ, а само СНТ находится в черте газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатным.

В садоводствах граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети (с привлечением газораспределительной организации или иной строительной организации). Впоследствии подключение домовладений осуществляет только газораспределительная организация, стоимость работ будет по-прежнему регулироваться государством.

Куда подать заявку

Подать предварительную заявку на догазификацию – подключение частных домовладений к сетям газоснабжения без взимания платы – можно через портал Единого оператора газификации «Газпром газификация» connectgas.ru.

В «Личном кабинете» можно отследить статус своей заявки и узнать список документов, которые нужны для заключения договора о присоединении к сети. Также на портале можно получить дополнительную информацию о подключении и обратиться за разъяснениями через форму обратной связи. После вступления в силу нормативно-правовых актов Правительства РФ все предварительные заявки, соответствующие законодательству, будут приняты в работу.

Подать заявку о догазификации можно в клиентском центре ООО «Газпром газораспределение Барнаул» по адресу: пр. Социалистический, 24, или по электронной почте office@altaigazprom.ru. К заявлению нужно приложить копию паспорта гражданина РФ (главная страница, страница прописки), копию документа, подтверждающего право собственности, или иное законное основание на домовладение и земельный участок, на котором расположен (будет располагаться) жилой дом заявителя, ситуационный план.

По вопросам разъяснения информации и порядка подачи заявок на социальную газификацию жители города могут обратиться по телефону Единой справочной службы: 8-800-6000-400.

Точечные адреса

Комитетом по энергоресурсам и газификации города Барнаула заключен муниципальный контракт на изготовление проектной документации для строительства газопровода высокого давления для газоснабжения жилых домов по ул. Мамонтова, Правый Берег Пруда, проезду Чумышскому, переулку Пороховой Взвоз. Работы планируется выполнить до 1 ноября текущего года. После получения положительного заключения КАУ «Государственная экспертиза Алтайского края» будут проведены торги для определения подрядной организации на строительство указанного объекта. После строительства газопровода можно будет подать предварительную заявку на догазификацию домовладения.

Срок осуществления мероприятий по догазификации для заявителей первой категории сокращен до 135 дней, ранее он составлял 8 месяцев.

Категории льготников

Напомним, что строительство газопровода на территории участка и установка внутридомового газового оборудования осуществляется за счет средств жителей. Тем не менее в бюджете Алтайского края предусмотрены статьи расходов на выплату денежных средств гражданам, выполнившим работы по газификации домовладений за счет собственных средств. В соответствии с п. 2 Постановления Правительства Алтайского края от 28.04.2017 № 142 «Об утверждении Порядка предоставления единовременной материальной помощи отдельным категориям граждан, осуществивших подключение жилых домов к природному газу в 2008-2021 годах» право на получение единовременной материальной помощи имеют:

1) малоимущие одиноко проживающие граждане и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, осуществившие подключение жилых домов к природному газу в 2008-2021 годах;

2) граждане, которым присвоен статус «дети войны», осуществившие подключение жилых домов к природному газу в 2017-2021 годах.

Предоставление единовременной материальной помощи осуществляется в размере фактически произведенных гражданами расходов на проведение природного газа в жилой дом (но не более 20 тыс. руб).

В соответствии с Постановлением Администрации Алтайского края от 09.08.2011 № 436 «Об утверждении Положения о возмещении за счет средств краевого бюджета части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами Алтайского края для газификации жилых помещений» государственная поддержка предоставляется гражданам, осуществляющим газификацию жилых помещений, расположенных

на территории региона, с привлечением кредитов в российских кредитных организациях. В данном случае сумма возмещения затрат зависит от суммы кредита и рассчитывается индивидуально.

Учитывая, что процедура оформления льгот и компенсаций носит заявительный характер, за консультацией нужно обращаться в Министерство социальной защиты Алтайского края (ул. Партизанская, 69) по тел: (3852) 27-36-01, 27-36-02.

В две очереди

В настоящее время комитет по энергоресурсам и газификации собрал данные о количестве негазифицированных домовладений, которые могут участвовать в социальной газификации. По предварительной оценке, на территории города необходимо газифицировать несколько тысяч домовладений. В первую очередь это касается тех, где строительство газопровода до границ земельного участка составляет менее 200 метров.

Во вторую очередь строительство газопровода будет проводиться до границ земельного участка протяженностью более 200 метров. Поадресный перечень домовладений направлен в Минстрой Алтайского края и в ООО «Газпром газораспределение Барнаул» для формирования планов–графиков по догазификации.

На 11 августа от барнаульцев было подано лишь 96 предварительных заявок на догазификацию.