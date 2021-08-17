Барнаульцы могут привиться от COVID-19 в поликлинике без предварительной записи

Теперь горбольница № 4 так проводит вакцинацию жителей Алтайского края. Руководство медицинского учреждения таким образом хочет сделать вакцинацию более доступной для горожан и гостей города.

В больнице планируется увеличить количество терапевтов для осмотра желающих, а на первом этаже организовать работу дежурного администратора, который будет регулировать поток пациентов.

В настоящее время в поликлинике работают три терапевта в первую смену и два терапевта — во вторую. Прививочные кабинеты работают в поликлинике с 8:00 до 19:00 по адресу улица Юрина, 166а (кабинеты 314, 315, 320).

Напомним, в Барнауле также можно вакцинироваться без предварительной записи в:

ТРЦ «Волна» (улица Власихинская, 65) с 10:00 до 19:30;

ТРЦ «Весна» (улица Малахова, 86в) с 10:00 до 19:30;

ТРЦ «Галактика» (проспект Строителей, 117) с 10:00 до 19:30;

ТРЦ «Геомаркет» (проспект Ленина, 154а) с 10:00 до 19:00.

По материалам пресс-службы мэрии.