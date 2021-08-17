Барнаульская мастерица планирует создать мануфактуру по производству игрушек

Ватная игрушка – традиционный новогодний атрибут. Но барнаульская мастерица Ксения Решетникова полностью меняет представление об этом виде изделий.

Фото из архива Ксении Решетниковой

– Я рукодельница уже не в первом и не во втором поколении, – начинает знакомство Ксения Решетникова. – Все мои бабушки и прабабушки, особенно по маминой линии, знали толк в вязании, шитье. Я и сама всю жизнь занимаюсь только рукоделием. К ватной игрушке пришла порядка трёх лет назад на Новый год – подрастали дети, и хотелось сказки. Вот и возродила давние традиции создавать игрушки из такого доступного материала – ваты. Меня, как творческого человека, не устраивало то, что продается в магазинах, а действительно красивые украшения стоят слишком дорого. Так получилось, что ватная игрушка собрала в себе все виды творчества, которыми я владею: и рисование, и лепку, и создание одежды.

Не только классика

В Барнаул мастерица переехала со своей семьей год назад, родом она из Хабаровска, жила также в Москве и Нижнем Новгороде. Говорит, что всегда мечтала жить на Алтае, скорее всего из-за того, что корни отсюда, поэтому и тянуло душой в Сибирь. Создавать игрушки начала с классики – так называемых укутышей, так называют фигурки детей, замотанные теплыми шарфами и платками. А в настоящее время идеи сами находят Ксению, они могут появиться во время чтения книг, просмотра фильмов или даже рекламы. Сейчас она отдает предпочтение портретным куклам, которые способны украсить любой интерьер. В их числе Джонни Депп в образе Безумного Шляпника, Коко Шанель, Элизабет Хармон из сериала «Ход королевы» и Алиса из Страны чудес, правда, в непривычном обличии – брюнетки с короткой стрижкой.

Также рукодельница делает куклы по реальным фотографиям заказчиков, совсем недавно, например, создала двух малышей, которые выглядят совсем как живые. Есть игрушки и проще, например, символы года, фрукты. В последнее время занялась ватной живописью, такие картины делаются при помощи кисти, а вместо красок – цветная вата. А еще ватными сладостями – игрушками в виде сахарной ваты, мороженого и пирожных. Идею, кстати, подкинули ее сыновья Океан и Радомир.

– Ребятишки очень тянутся к такому способу изготовления игрушек, ведь их фантазия безгранична, а вата – очень пластичный и податливый материал, – отмечает мастерица. – Старшему сыну сейчас одиннадцать, и он любит играть в «Майнкрафт», особенно строить там дома и создавать дизайны интерьеров. Недавно я предложила ему перенести его макет в реальность и воплотить при помощи ваты. Он сразу же согласился, в созданный им домик мы провели свет, и теперь он выполняет роль ночника в детской комнате.

Фото из архива Ксении Решетниковой

Игрушки делаются по следующему принципу. Фигурка формируется из ваты на каркасе из проволоки, а сверху заливается специальным клейстером. Если это люди, то лица лепятся из глины. Больше никакие другие материалы, как правило, не используются, разве что отдельные мелкие детали – например, ключик в руках у Алисы. Каждая такая игрушка уникальна, даже если Ксения делает партию из нескольких сотен экземпляров. Уверяет, что ей самой создавать копии не интересно, да это никому и не нужно.

Работы рукодельницы отправляются не только в города России, но и за пределы страны. Ватные игрушки Ксении уже доехали до Франции, Италии и Америки.

Самый большой заказ был на 1000 куколок от московского представительства ВГТРК на подарки сотрудникам. Тогда рукодельница даже нанимала подмастерьев, так как одна бы в короткие сроки не справилась. Помогали также муж и старший сын. Ксения вспоминает, что их квартира тогда превратилась в настоящую мастерскую – всюду была вата и куколки. Общими усилиями реализовали партию за два месяца. В последнее время давно, казалось бы, забытая техника вновь набирает популярность.

Грандиозный план

– Для меня рукоделие – это настоящая медитация, а творческий процесс представляет собой своего рода омут, в который ты полностью погружаешься и совершенно отключаешься от окружающего мира, – говорит Ксения. – Сейчас я понимаю: чтобы добиться осознанности, не обязательно обращаться к йоге, если говорить утрированно – сидеть в позе лотоса где-нибудь в горах. Когда твои руки заняты делом, ты отправляешься внутрь самого себя и поднимаешь на свет глубинные мысли и идеи, понимаешь, что тебя тревожит на самом деле. После создания очередного изделия я чувствую себя другим человеком. Каждый раз меняюсь в лучшую сторону.

Сейчас в домашней коллекции Ксении около 100 игрушек. Довольно часто у мастеров бывает так, что если они работают не на заказ, то впоследствии такую вещь тяжело оторвать от сердца. Чего не скажешь о барнаульской кукольнице: она всегда со спокойной душой может подарить любую игрушку близкому человеку, или продать, если кому-то очень понравилась.

Всему, что умеет Ксения научилась сама, своими силами. Говорит, что не любит наставничество, а вот сама готова делиться с другими опытом и делает это с огромным удовольствием. У нее есть онлайн-курс, который пользуется большим успехом по всей стране. Она даже не знает сейчас точное число своих учеников, так как их очень много. Сейчас мастерица занимается разработкой нового курса, а также офлайн-обучения.

– Еще мы вместе с мужем хотим реализовать в Барнауле социальный проект – организовать мануфактуру по производству ватной игрушки, – делится планами мастерица. – К слову, на данный момент в стране существует всего одна, и она находится в Москве. Планируем привлекать людей, которые оказались в трудной жизненной и финансовой ситуации, бесплатно обучать их, тем самым давать профессию. Так было со мной, в самом начале моего пути, и у меня есть опыт, который, уверена, будет полезен другим. Изначально мастера у нас, скорее всего, будут работать дома. Это в первую очередь будет удобно мамам, которым не с кем оставить своего ребенка. А потом найдем помещение и организуем цех. Сейчас мы находимся на этапе поиска сотрудников и формирования штата.