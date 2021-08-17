На выставке в ГХМАК представлено 36 работ художников ленинградской школы

В собрании Художественного музея есть обширная коллекция работ художников ленинградской школы. Показать часть из них было решено в рамках празднования 105-летия яркого представителя этой школы Евсея Моисеенко – одного из крупнейших и популярных мастеров изобразительного искусства XX века.

Представители ленинградской школы живописи имеют свой стиль, в котором используют сдержанные, благородные северные тона.

Фото: Наталья Катренко

Наш музей – обладатель трех работ Евсея Моисеенко, художник был мастером пейзажа, натюрморта и тематической картины. Пожалуй, главное полотно этой выставки – эскиз к большой картине «Красные пришли», которая хранится в Русском музее. По словам искусствоведа, заместителя директора ГХМАК Натальи Царёвой, это одна из этапных работ автора, для которой Моисеенко написал целый ряд этюдов и эскизов. В наброске 1960 года, хранящемся в ГХМАК, художник запечатлел энергию движения конницы, проносящейся мимо домика его детства. Ударами кисти и цветовыми акцентами он показал летящих, как вихрь, всадников, их устремленность вперед.

– Детство Евсея Моисеенко прошло в Белоруссии, где он и встретил Гражданскую войну в доме своего деда, – рассказывает Наталья Степановна. – Примерно в 16 лет он уехал в Москву, чтобы поступить в Художественное училище прикладного искусства, по окончании которого оказался в Ленинграде, в знаменитой Академии художеств. Когда началась Великая Отечественная война, ушел ополченцем защищать родной город, попал на фронт, а потом был плен и практически всю войну провел в концлагере. Поэтому одной из главных тем в его творчестве стала тема героического подвига, связанная с Гражданской и Великой Отечественной войнами. Но, желая окунуться в красоту жизни, он пробовал себя и в других жанрах. Подтверждение тому – еще две работы Моисеенко из нашей коллекции: натурный пейзаж «Ленинградский дворик», на котором запечатлен вид из окна мастерской художника, и «Натюрморт с бегониями».

Впоследствии Евсей Моисеенко стал преподавать в Академии художеств, где его коллегами стали именитые мастера, чьи работы тоже есть в коллекции Художественного музея. К ним относятся Виктор Орешников, Вячеслав Згонек, Борис Угаров, Юрий Непринцев, Андрей Мыльников.

Евсей Моисеенко. Эскиз к картине “Красные пришли”.

Фото: Наталья Катренко

Что касается учеников Моисеенко, то здесь можно увидеть шесть живописных работ Любови Костенко – художника, чьи полотна отличаются музыкальностью. Есть среди учеников и мастер Виталий Тюленев, который пришел в живопись как «шестидесятник», работающий в так называемом суровом стиле, а потом, отдав дань учителю, стал работать в направлении, которое когда-то задал Евсей Моисеннко, и нашел свой неповторимый стиль.

– Виталий Тюленев – альпинист, путешественник, – поясняет Наталья Царёва. – Свой стиль он нашел, находясь на рыбалке, когда заметил, как отражение в воде изменяет пространство, преломляет форму. И это удивительное открытие, задуманное самой природой, он решил перенести на холст. Поэтому в его полотнах много аллюзий, наслаивающихся друг на друга предметов, перетекающих друг в друга форм. К примеру, его картина «Антоновские яблоки» – это размышление о войне в мирное время. Хотя, по сути, на нем изображен двор одинокой старой женщины, в котором собраны предметы, заставляющие задуматься о скоротечности жизни.

Представляя ленинградскую школу, в музее не оставили в стороне и скульптуру. В витринах здесь можно увидеть работы мастера Вениамина Сидоренко – выпускника Ленинградского художественного училища, заслуженного художника России, доктора искусствоведения, который сейчас живет в Кронштадте, а свой творческий путь начинал в Барнауле.

– Само понятие ленинградской школы имеет конкретные хронологические рамки: 1930-1980-е годы, – комментирует искусствовед. – Напрямую связано это с деятельностью легендарного художественного вуза – Института имени Репина, унаследовавший традиции как дореволюционной Академии художеств, так и дух новаторства 1920–1930-х годов. И если для московской школы характерны яркие, насыщенные краски, то представители ленинградского направления, как правило, использовали сдержанные, благородные, северные цвета перламутровых и серебристых оттенков.