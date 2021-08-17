Неожиданный плюс пандемии: россияне привыкли заниматься спортом на улице

В июле-августе продажи спортинвентаря выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Фото: pexels.com

Исследование провели аналитики онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру. «За год популярность этой категории товаров среди покупателей выросла в четыре раза. Эксперты связывают это с тем, что за время карантина россияне привыкли заниматься спортом дома и не поменяли свои привычки после снятия ограничений», — сообщили в компании. Также всплеску интереса к занятиям уличным спортом способствовали летние Олимпийские игры в Токио.

В топ-товаров по России вошли велосипеды, трекинговые палки, кистевые эспандеры, веревочные лестницы, баскетбольные и волейбольные мячи, сетки и ракетки для пинг-понга, гири, гантели, турники и навесные брусья, а также наборы для бадминтона.