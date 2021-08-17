По грибы ходили? Сезон «тихой охоты» в Барнауле в разгаре

В лесах под Барнаулом собирают маслята и белые грибы.

Фото: Василий Харечко

Прохладная погода, державшаяся всю прошлую неделю, сыграла на руку грибникам. Те, кто любит «тихую охоту», выбираются за грибами, и щедрые алтайские леса их не разочаровывают. «Кто рано встаёт, тот масляток найдёт», — хвалятся находками грибники в соцсетях и мессенджерах.







Фото: Василий Харечко

Но грибы любят не только люди, но и котики. Младший из трёх котиков в семье Василия Харечко, по кличке Барсик и по прозвищу Чади (сокращённое от Исчадия!), очень уважает белые грибы и ест их в любом виде — сыром и приготовленном! Процесс смачного поедания лесных даров зафиксировали на видео.