Рассказываем, как в Барнауле пройдёт День города

Концертных программ и фейерверка в 2021 году не будет.

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16 августа 2021 года глава Барнаула Вячеслав Франк провёл заседание оргкомитета, на котором было принято решение провести празднование Дня города без массовых мероприятий. Концертных программ и фейерверка не будет, чтобы не допустить массового скопления людей. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Напомним, в этом году День города в Барнауле проведут 11 сентября. Ко 2 сентября улицы и проспекты украсят праздничными баннерами, флаговыми конструкциями. В основе разработанной концепции — присвоение Барнаулу звания «Город трудовой доблести» и тематика Года науки и технологий.

В день празднования в основном будут проводится выставки ремёсел и прикладного творчества, искусства и цветов, экспозиции и мастер-классы, которые пройдут на районных площадках. Но традиционно состоится вручение заслуженных наград барнаульцам, а также церемония присвоения звания «Почётный гражданин города Барнаула», откроются городская и районные Доски почёта.

Праздничные спортивные мероприятия пройдут, как и все запланированные, с учётом эпидемиологических ограничений. Выставки-презентации городских спортивных организаций будут рассредоточены по различным спортивным площадкам.

Пока остаётся открытым вопрос по формату проведения «Гастрономического фестиваля» на пешеходной улице Мало-Тобольской и фестиваля национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живём!» в парке культуры и отдыха «Центральный».

В случае ухудшения эпидемиологической обстановки программу празднования 291-летия Барнаула могут вновь скорректировать, пишет пресс-служба мэрии.