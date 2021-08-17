«Регулярный ковид»: врачи рассказали, как часто можно болеть коронавирусной инфекцией

Специалисты утверждают, что за год можно переболеть COVID-19 до десяти раз!

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Пандемия COVID-19 медленно, но верно идёт на спад. Этому способствуют массовая вакцинация, масочный режим и выработанная привычка соблюдать социальную дистанцию. Но до её окончания всё же далеко, ведь появляются всё новые штаммы коронавируса. А значит, в дальнейшем SARS-CoV-2 будет сопровождать нас так же, как вирус гриппа и многие другие вирусы, рассказывают РИА Новости.

Специалисты говорят, что в том, что люди заболевают COVID-19 по нескольку раз за год, нет ничего необычного. Зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией через месяц-два после болезни. Есть случаи, когда за год люди до десятка раз заболевали, — уточняют медики. Но при повторном заражении тем же штаммом в большинстве случаев заболевание протекает значительно легче. Если человек заразился другим штаммом и не вакцинирован, то бывают повторно тяжёлые случаи и даже более тяжёлые, чем предыдущие.

По мере формирования популяционного иммунитета благодаря вакцинации и наличию антител у переболевших уровень заболеваемости будет снижаться, а последствия болезни станут менее тяжёлыми, уверены врачи.