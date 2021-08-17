Школьная пора: учебный год начнётся в традиционном формате, но с рекомендациями Роспотребнадзора

Министр просвещения Сергей Кравцов анонсировал начало учебного года в традиционном формате: 1 сентября дети вернутся за парты, и вновь вводить полную дистанционку школы не планируют.

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Очный формат

Уроки будут проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, рассказывает «Российская газета».

«Учебный год начнётся в обычном очном режиме, нам важно, чтобы ребята пришли в классы, встретились со своими учителями. Мы понимаем, что это событие — одно из самых важных для миллионов россиян: школьников, студентов и их семей, для педагогов. Так что дистанционного формата начала учебного года не предполагается», — сказал министр просвещения.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, как и в прошлом учебном году, за каждым классом будет закреплён свой кабинет — учителя сами приходят на урок. В столовую школьники будут ходить по чёткому графику.

Впрочем, в некоторых регионах возможна смешанная система обучения, и какие-то дни будут отданы под дистанционную самоподготовку. Всё зависит от эпидемиологической ситуации, ведь новый вид вируса — «дельта» — поражает и детей, в то время как предыдущие штаммы дети переносили преимущественно бессимптомно.

Вопрос вакцинации

В Алтайском крае с 27 июля введена обязательная вакцинация отдельных категорий граждан. И сфера образования входит в список тех, представителям которых нужно пройти обязательную вакцинацию до 22 августа (первый компонент прививки) и 19 сентября (второй компонент прививки). При отказе от вакцинации, работодатель имеет право временно отстранить сотрудника от работы. Причём срок отстранения не ограничен: на работу запретят ходить либо пока сотрудник не пройдёт вакцинацию, либо пока не перестанет действовать постановление Роспотребнадзора. Зарплату за этот период платить тоже никто не будет.

Роспотребнадзор напоминает, что так как в сфере образования контингент имеет большое число контактов, то вакцинация — единственный возможный способ победить пандемию. Необходимый уровень привитых для сотрудников школ в большинстве регионов составляет 60%. Вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» для детей и подростков пока нет в гражданском обороте. Её регистрация ожидается к 15 сентября 2021 года. Со временем в России, как считают в думском комитете по образованию и науке, придут к вакцинации от коронавирусной инфекции на базе школ по примеру вакцинации от гриппа.