Учёные рассказали, как вернуть запахи и вкусы после COVID-19

Потеря обоняния и вкусового восприятия — самые распространённые побочные реакции коронавируса, и, к сожалению, полностью восстанавливаются они не всегда.

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Сколько времени может занять восстановление вкусового восприятия после коронавируса и как можно ускорить возвращение вкусов и запахов, рассказала «Российская газета».

Переболевшие COVID-19 часто жалуются на то, что чувствуют запах гари или чего-то протухшего вместо обычных запахов. Многие из перенёсших болезнь перестали есть мясо или пользоваться духами из-за их странного запаха.

А всё потому что коронавирусная инфекция, поставившая на колени всю планету, приводит к поражению обонятельных рецепторов в 85% случаев у всех заболевших. Потеря обоняния называется аносмия, неправильное восприятие запахов — дисомия.

По словам учёных, вирус проникает в головной мозг по нервным волокнам. Неправильное восприятие запахов свидетельствует о поражении обонятельной луковицы, которая состоит из нейронов, обеспечивающих первичную обработку информации, поступающей от рецепторов.

А аносмия развивается в результате повреждения рецепторов полости носа, воспринимающих запахи, при проникновении вирусов воздушно-капельным путём через нос.

— Вирус SARS-CoV-2, оседая на слизистой носа, проникает в рецепторные клетки и размножается в них, — объясняют учёные. Это отличает коронавирус от всех других ОРВИ, которые поражают клетки слизистой оболочки, но не способны напрямую поражать рецепторы обоняния.

Как правило, у переболевших коронавирусом потеря обоняния наблюдается от нескольких дней до трёх месяцев. Но есть такие, у кого обоняние восстанавливается лишь частично и не возвращается в течение 10 месяцев и более. У многих пациентов сохраняется гипосмия — сниженное обоняние. Такие люди, как правило, не чувствуют плохие запахи, например дыма, гари, тухлых продуктов. Это состояние может длиться месяцами. Оно выявляется при тестировании запахами разной интенсивности с помощью специальной методики.

Помочь таким пациентам призвана специальная реабилитация. Курс включает применение ноотропов, восстанавливающих функцию нервных клеток, а также специальный тренинг на восстановление обоняния путём активации сенсорной памяти. В процессе реабилитации активируются нейроны обонятельной луковицы и восстанавливаются нейронные связи.