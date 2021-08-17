В Алтайском крае примут стратегию цифровой трансформации региона

18 августа этот важный документ рассмотрят на заседании краевого правительства, о чём сообщил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов на онлайн пресс-конференции.
Завершить разработку цифровой стратегии регионов до 1 сентября поручил субъектам РФ федеральный центр. По словам Зрюмова, достижение «цифровой зрелости» края рассматривалось разработчиками по пяти основным, ключевым, обязательным направлениям:
— цифровое развитие городской среды;
— цифровое развитие транспорта и логистики;
— цифровое развитие госуправления (создание института «чиновника-робота»);
— цифровое развитие здравоохранения;
— цифровое развитие образования.
Разработка краевой стратегии цифровой трансформации велась с привлечением алтайских экспертов и во взаимодействии с 10 федеральными министерствами. К пяти основным направлениям разработчики добавили шесть своих, отраслевых, которые имеют особое значение для экономики и социальной сферы Алтайского края. Это сельское хозяйство, социальная сфера, экология и природопользование, промышленность, строительство и энергетическая инфраструктура.
«Нам важно, что жители края ощутили и количественный рост цифровизации, и улучшение её качественных характеристик. К примеру, на портале «Госуслуги» должно прирастать количественно число оказываемых госуслуг, но при этом должно улучшаться качество и оперативность их оказания», — заявил министр, отметив, что на предстоящем заседании правительства края будут рассмотрены плановые индикаторы и источники финансирования принимаемого документа.