В Алтайском крае примут стратегию цифровой трансформации региона

18 августа этот важный документ рассмотрят на заседании краевого правительства, о чём сообщил министр цифрового развития и связи Евгений Зрюмов на онлайн пресс-конференции.

Фото: canva.com

Завершить разработку цифровой стратегии регионов до 1 сентября поручил субъектам РФ федеральный центр. По словам Зрюмова, достижение «цифровой зрелости» края рассматривалось разработчиками по пяти основным, ключевым, обязательным направлениям:

— цифровое развитие городской среды;

— цифровое развитие транспорта и логистики;

— цифровое развитие госуправления (создание института «чиновника-робота»);

— цифровое развитие здравоохранения;

— цифровое развитие образования.

Разработка краевой стратегии цифровой трансформации велась с привлечением алтайских экспертов и во взаимодействии с 10 федеральными министерствами. К пяти основным направлениям разработчики добавили шесть своих, отраслевых, которые имеют особое значение для экономики и социальной сферы Алтайского края. Это сельское хозяйство, социальная сфера, экология и природопользование, промышленность, строительство и энергетическая инфраструктура.