В Алтайском крае снижается рождаемость

Такие данные публикует официальный сайт региона, ссылаясь в качестве источника на Алтайкрайстат.

По официальным данным, за последние шесть лет (2015–2020 годы) численность родившихся в крае постепенно снижается — с 30 080 человек в 2015 году до 19 840 человек в 2020 году. Такая тенденция снижения рождаемости в эти годы характерна для Российской Федерации в целом.

Численность умерших находилась примерно на одном уровне — около 33 тысяч человек. Исключением стал 2020 год, когда смертность из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, составила 38 021 человек.

Некоторые демографические показатели 2015–2020 годов

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Численность родившихся, тыс. человек 30,080 28,734 25,556 23,408 21,085 19,840 Численность умерших, тыс. человек 33,661 33,356 33,097 33,264 32,594 38,021 Естественная убыль населения, тыс. человек -3,581 -4,622 -7,541 -9,856 -11,509 -18,181

Помесячная динамика числа умерших от всех причин в 2020–2021 годах выглядит следующим образом. В январе – августе 2020 года показатель держался на одном уровне, а в сентябре начался рост, вызванный второй волной коронавируса. Он достиг своего пика в ноябре. Затем смертность снижалась примерно до уровня прошлого года. Однако в июле вновь наметился заметный рост из-за подъёма новой волны коронавируса.