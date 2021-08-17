В Алтайском крае снижается рождаемость

Такие данные публикует официальный сайт региона, ссылаясь в качестве источника на Алтайкрайстат.
По официальным данным, за последние шесть лет (2015–2020 годы) численность родившихся в крае постепенно снижается — с 30 080 человек в 2015 году до 19 840 человек в 2020 году. Такая тенденция снижения рождаемости в эти годы характерна для Российской Федерации в целом.
Численность умерших находилась примерно на одном уровне — около 33 тысяч человек. Исключением стал 2020 год, когда смертность из-за обстоятельств, вызванных пандемией коронавируса, составила 38 021 человек.
Некоторые демографические показатели 2015–2020 годов
Помесячная динамика числа умерших от всех причин в 2020–2021 годах выглядит следующим образом. В январе – августе 2020 года показатель держался на одном уровне, а в сентябре начался рост, вызванный второй волной коронавируса. Он достиг своего пика в ноябре. Затем смертность снижалась примерно до уровня прошлого года. Однако в июле вновь наметился заметный рост из-за подъёма новой волны коронавируса.