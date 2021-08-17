Здесь был Вася: барнаульский зоопарк поставил новый указатель

Теперь пройти мимо новой территории зоопарка не смогут даже те, у кого плохо с навигацией.

Фото: барнаульский зоопарк

Те, кто давно не был в барнаульском зоопарке и привык к определённым локациям, не сразу ориентируются на новых землях, которые освоил зоопарк. А на них между тем проживают новосёлы — зебра Васёк, медведица Глаша и бенгальские тигры Фифа и Маяк. У Глаши и белых тигров новые просторные жилища, а у Василия — просторный вольер со вкусной зелёной травой. Чтобы гости не прошли мимо, в зоопарке установили указатель, по которому можно пройти на новую территорию.