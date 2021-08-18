Барнаульцы до конца 2021 года могут ездить в купейных вагонах со скидкой

До 23 декабря будут действовать следующие предложения для индивидуальных поездок:

— скидка 10% при выкупе всех мест в купе с момента начала продаж и до шести дней до даты отправления;

— скидка 20% на покупку билетов за пять дней или менее до отправления поезда.

Фото: pixabay.com

При этом бонусы не будут действовать при покупке билетов организованными группами пассажиров, по детскому тарифу, специальным талонам, воинским и железнодорожным транспортным требованиям, сообщает служба корпоративных коммуникаций Западно-Сибирской железной дороги.