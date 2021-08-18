Финал осенней страды: народные приметы на 18 августа

В народе дата 18 августа получила название Евстигней Житник. К этому периоду уборочная страда подходила к концу.

Фото: pixabay.com

Традиции и обычаи дня

На Руси в этот день славили самый северный колосовой хлеб — ячмень, который ещё называли жито (от слова «жить»). Его сеяли в полнолуние, пока цветёт калина, на свежем навозе, пережидая западный ветер. Считалось, что если во время сева будет дуть западный ветер, то ячмень взойдёт худой, с малым и скудным колосом. А ещё на Евстигнея Житника замешивали из первого намолота ячменный хлебец.

Большой удачей считалось найти 18 августа стебель с 12 колосьями, который в народе прозвали «житная матка». Такая находка сулила удачу во всех начинаниях и богатый урожай. Для этого стебель нужно было принести домой и хранить до следующего года, а во время посевной оставить на поле.

В эти дни заканчивали просушивать лук, его связки развешивали в комнатах, чтобы очистить воздух в жилище, а ещё заклинали жнивы, чтобы в них нечистая сила не поселилась.

Фото: pixabay.com

Запреты дня

Наши предки верили, что 18 августа, в день Евстигнея Житника, нельзя есть пшеничный хлеб. Тот, кто нарушит запрет, будет жить в зависти, которая его может довести до больших бед и потерь, начиная от денежных и заканчивая любовными.

18 августа не советуют есть сырые куриные яйца. Считается, что из них может вылупиться дьявол, поэтому лучше яйца жарить или варить. В тесто, кстати, в этот день тоже не рекомендуется класть яйца.

В день Евстигнея Житника нельзя оставлять открытыми кастрюли с едой. В них может попасть нечисть, которая наведёт на пищу порчу, и съевший её будет сильно болеть.

В день Евстигнея Житника запрещено заключать финансовые сделки, а также вести деловые переговоры — они будут провальными.

К тому же могут подвести проверенные временем бизнес-партнёры или переметнутся на сторону соперников опытные сотрудники. Поэтому все серьёзные деловые предприятия лучше перенести на другой день.

Приметы и поверья

Услышать вдалеке эхо на закате — к жаркой погоде. Если эхо не слышно, то будет дождь.

Чайки купаются в воде — к ненастью.

На дне реки появились пиявки — к жаркой погоде.

Если пиявки находятся на поверхности воды — будет дождь.

Если на улице прохладно, а на болоте лягушки квакают — скоро потеплеет.

Земляные черви из-под земли выползли — к дождю.