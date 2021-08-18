Комитет по образованию отвечает на вопросы родителей перед началом учебного года

Во время прямой линии «ВБ» читатели задавали вопросы о строительстве домов творчества для детей в новых кварталах, пятидневной учебной неделе и школьной форме. На них ответила заместитель председателя городского комитета по образованию Наталья Михальчук.

Теперь во время спортивных занятий на школьных стадионах не будет посторонних людей – время их посещения регламентирует специальный документ.

Фото: Андрей Чурилов

– Узнала, что 13 школ перейдут на пятидневку. Школа № 126 входит в список?

– На сегодняшний день перечень школ, которые войдут в апробацию новых Федеральных государственных образовательных стандартов, именно они предполагают переход к пятидневной учебной неделе, еще не утвержден, учреждения только подали заявки. Среди них школа № 126 не фигурирует.

– Могут ли родители отказаться от изучения второго иностранного языка?

– Могут, но только в тех школах, которые войдут в апробацию, поскольку в новых ФГОС изучение второго иностранного языка не будет обязательным. С последующего года все школы Барнаула перейдут на новые стандарты.

– Ребенок идет в детский сад после ремонта, от нас требуют справку о том, что он здоров. Для этого нужно идти в поликлинику, лишний раз сталкиваться с вирусами. Если сын за это время не болел, есть ли смысл проходить эту процедуру?

– Придется сходить к врачу – это обязательное требование: любой ребенок, возвращаясь в садик после летнего отдыха, должен подтвердить, что у него не было контакта с инфекционными больными и он полностью здоров.

На прошлой неделе началось комплектование нового детского сада № 280 в квартале 2010 (ЖК «Времена года»). Он начнет работу с 1 сентября.

– Как можно получить путевку в «Океан»или «Артек»? Мой сын и учится хорошо, и награды имеет, правда, школьного и городского уровней.

– Процедура примерно одинаковая. Например, для участия в конкурсном отборе на получение путевки во Всероссийский детский центр «Океан»» необходимо пройти регистрацию на сайте ВДЦ «Океан» в разделе АИС КУД «Путевка», заполнить свой профиль, добавить достижения и подать заявку на получение путевки. Подтверждением достижений являются: почетные грамоты, дипломы, сертификаты победителя, лауреата или дипломанта конкурса, фестиваля, соревнований регионального, всероссийского или международных уровней. Информационной системой автоматически выставляются баллы и определяются победители на каждую смену.

– Я проживаю на пересечении улиц Сергея Ускова и Взлетной, дети ходят в школу № 136. Школа отличная, рядом с домом, но все секции платные. На улице Сиреневой есть филиал ДЮЦ, но бесплатный набор, например, в студию рисования не ведется уже два года, говорят, мест нет, только платно! Планируется ли открытие нового центра творчества в нашем микрорайоне?

– Строительство центра допобразования в этом районе не предусмотрено. Такого, чтобы все секции в школе оказались платными, быть не может, в штате учреждения есть педагоги допобразования, которые занимаются с детьми бесплатно. В вашей школе точно работает кружок по робототехнике, спортивные секции по волейболу и баскетболу. Как правило, платить приходится за занятия в частных студиях, которые арендуют помещения в школе.

– Когда откроется стадион школы № 135? По-моему, это единственная школа, которая держит территорию под замком.

– Нет, она не единственная – в этом году впервые во всех школах Барнаула, которые имеют ограждение, закрыли стадионы в целях безопасности. Вопрос их работы для населения прорабатывается, готовится постановление, где будет указан график работы для жителей.

– В этом году ЕГЭ приравняли к вступительным испытаниям в вузы. Сохранится ли такая практика в 2022 году? Появятся ли новые предметы, которые будут сдавать с помощью компьютера?

– На сегодняшний день нормативной базы, касающейся перемен в сдаче ЕГЭ, нет. Скорее всего, следующий год в этом плане не будет существенно отличаться от текущего.

– Имеет ли учитель право выгонять ребенка с урока из-за отсутствия формы?

– Школа сама принимает положение о форме. Чаще всего там прописан официально-деловой стиль. Естественно, за спортивную кофту не допустить на урок не имеют права, но замечание сделать должны. Если не допускают к уроку, идите к директору. Поднять вопрос об изменениях в положении можно на родительском собрании или управляющем совете.