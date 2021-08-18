Компания из Новосибирска купила право собственности на барнаульский тепличный комплекс

Группа компаний «Горкунов» приобрела в собственность активы «Индустриального» на 350 млн рублей.

Фото: pixabay.com

Как сообщил «Коммерсантъ», ГК «Горкунов» стала собственником 10 га теплиц в Алтайском крае, принадлежавших комплексу «Индустриальный». Активы, которые компания арендовала у комплекса с 2019 года, достались ей в счёт погашения выкупленных у банков долгов «Индустриального» на 350 млн руб.

Другое имущество тепличного комбината — склады, транспорт и оборудование «Индустриального» — выставлены на публичные торги. Потенциальным покупателем в Алтайкрайимуществе также называют ГК «Горкунов», которая создаёт в регионе новый тепличный комплекс. Эксперты отмечают, что даже при появлении конкурентов на торгах активы «Индустриального» достанутся покупателю ниже рыночной цены.

Таким образом группа компаний из Новосибирска «Горкунов» приобрела право собственности на тепличный комплекс ОАО «Индустриальный», находящийся в собственности региона.

В ГК «Горкунов» «Коммерсанту» рассказали, что в 2019 году группа получила комплекс в «предбанкротном состоянии», производительность составляла около 50 кг огурцов с 1 кв. м. За счёт модернизации её удалось увеличить почти втрое — до 140 кг/кв. м. В планах компании на 2021 год — произвести около 8 тыс. кв. м овощей (огурцов, томатов и салата). Производительность комплекса на Алтае пока ниже новосибирских тепличных комплексов «Горкунова» из-за недостаточной досветки, объяснили в ГК. В 2020 году группа вложила в модернизацию алтайского предприятия около 200 млн руб. Объём инвестиций на этот год не называется. В первом квартале 2021 года комбинат, как сообщили в ГК, вышел на безубыточность.

По оценкам специалистов, средняя обеспеченность Сибирского федерального округа (СФО) тепличными овощами составляет не более 40% — рынок обладает достаточной ёмкостью, отмечает он. В Алтайском крае, по данным заместителя председателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию предпринимательства в АПК, гендиректора Petrova 5 Consulting Марины Петровой, потребление огурцов находится на уровне 12 тыс. т в год, исходя из медицинских норм, оно должно составлять 22 тыс. т. «Планируемый объём производства огурцов ГК «Горкунов» может закрыть порядка трети от потребности региона, а после модернизации полностью удовлетворять спрос в Алтайском крае по тепличным овощам», — считает она.