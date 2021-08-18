Краевой бюджет в 2021 году сэкономил на госзакупках полмиллиарда рублей

По оценкам краевого Министерства экономического развития, при проведении совместных торгов через Центр государственных закупок Алтайского края в I полугодии 2021 года бюджет региона сэкономил более 576 млн рублей. Эта сумма сопоставима с затратами на строительство 60 сельских фельдшерско-акушерских пунктов.

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Минэкономразвития приводит статистические данные за минувшее полугодие, согласно которым в январе – июне Центром госзакупок было сформировано и проведено около 500 совместных аукционов, объединивших более 10,5 тысячи заявок региональных заказчиков. А общий объём размещённых закупок составил почти 2 млрд рублей.

Основными номенклатурными группами, закупаемыми для государственных нужд на совместных торгах, стали продукты питания, лекарственные средства, медицинские изделия, спортивно-технологическое оборудование, канцелярские товары и горюче-смазочные материалы.

По словам заместителя министра экономического развития Алтайского края, начальника управления по регулированию контрактной системы в сфере закупок Дениса Тишина, применение механизма совместных торгов способствует оптимизации до 60% заявок, поступающих от заказчиков региона, а значит, позволяет осуществлять закупки товаров более высокого качества по более низкой цене, на более выгодных условиях. Такая оптимизация и приводит к экономии бюджетных средств.

Кроме того, использование при проведении совместных закупок типовых технических заданий, установление единых требований и условий исполнения контракта исключает возможность предоставления неоправданных преимуществ отдельным участникам закупок, сокращает коррупционные риски. Такой подход к обеспечению краевых потребностей создаёт для бизнеса понятную и прозрачную среду на рынке госзаказа.