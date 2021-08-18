«Левой! Левой!»: об особенностях левшей и товаров для них

Как леворукие люди относятся к товарам для левшей и как помочь ребенку определиться с ведущей рукой и развить моторику, рассказывают специалисты.
В первые годы жизни ребенка установить ведущую руку трудно. До 4-5 лет дети могут перекидывать карандаш из руки в руку, определяясь с ведущей рукой. Татьяна Гурьянова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии АлтГПУ, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра «Потенциал», рассказывает:
– Работая в детсаду, я проверяла, как действует правая рука у тех ребятишек, которые вроде бы определились с левой. Мы замеряли силу динамометром, использовали специальные психологические приемы. И если я выявляла, что обе руки работают с приблизительно одинаковой силой, то рекомендовала родителям учить ребенка письму правой рукой. А если левая рука явно сильнее, то ни в коем случае не нужно переучивать. Это же связано с работой полушарий мозга! Если леворукого ребенка силой переучивать писать правой, то можно получить неврозы, энурезы, приятного мало. Левшество – это не патология, это вариант нормы.
Левополушарность или правополушарность определяется не только по рукам, но и по другим парным органам. В литературе даже разводят понятия «левша» и «леворукий». Можно быть леворуким, но при этом левополушарным.
Многие современные компьютерные мышки эргономичны, повторяют изгибы ладони, но из-за этого совсем не удобны для хвата левой рукой. Магазины бытовой техники в разделах для левшей, как правило, предлагают полностью симметричные мыши, одинаково подходящие для праворуких и леворуких людей. Именно для левшей проще найти непривычную вертикальную мышь, чем классическую.
В системе Windows в настройках мыши можно поменять функции кнопок, чтобы в левой руке основная кнопка находилась под указательным пальцем. При этом смена кнопок мыши происходит только в самой Windows и офисных приложениях. Но, например, в компьютерных играх настройки могут сбиться обратно, так как разработчики не всегда подстраиваются под настройки пользователя в операционной системе.
Для левшей выпускают специальные линейки, транспортиры, рулетки, шкала которых размечена в обратном направлении. У штопоров спираль закручена против часовой стрелки, у ножниц лезвия перевернуты в зеркальном отображении, а ручки изогнуты так, чтобы видеть написанное и не размазывать слова рукой. Но не всем левшам эти вещи подходят. Жительница Барнаула Екатерина Плотникова признается:
– Компьютерную мышь я беру только правой рукой, левой не умею. Не умею пользоваться предметами для левшей: ножницами, ручками и так далее. Я пробовала учиться ими пользоваться, но потом все равно делала все праворукими штуками.
– Проработав 11 лет в детсаду, могу сказать, что хороши ножницы для леворуких, они достаточно удачно сделаны, и дети ими пользуются, – считает Татьяна Гурьянова. – А с линейками, как и с пишущими принадлежностями, я считаю, нужно дать возможность выбора: купите две ручки, обычную и для леворуких, пусть ребенок сам определит, что ему удобно. Мой леворукий ребенок, например, не смог писать изогнутой ручкой, он пишет стандартной.
Алексей Дрянев, руководитель Алтайской краевой федерации стрельбы из лука, отмечает, что сложностей в этом спорте для леворуких нет. Профессиональных леворуких лучников можно узнать по специальной рукоятке лука и стойке.
– Принципиальное отличие левшей и правшей в том, что левши смотрят в цель левым глазом, а правши – правым. Поэтому они стоят в разных стойках: правши – левым боком к мишени, а левши наоборот, – поясняет Алексей Алексеевич. – Тренер первым делом проверяет, каким глазом смотрит в цель будущий спортсмен, это принципиально важно. Профессиональные лучники умеют стрелять с обеих рук, но на соревнованиях стреляют со своей правильной стойки, чтобы повысить точность.
Татьяна Перехрест, преподаватель детской школы искусств № 8, обучает скрипке нескольких леворуких ребятишек, и те радуют ее своими успехами. Правда, играть им приходится на стандартных инструментах, не отзеркаленных под левую руку.
– Для левшей у нас нет специально приспособленного инструмента, чтобы струны были сделаны наоборот. Мой старший сын левша, и он учился на обычном праворуком инструменте, – говорит преподавательница. – У левшей хорошо развито правое полушарие мозга, это люди творческие, музыкальные, и у них хорошая техника беглости в левой руке. В процессе обучения проявляются эти сильные стороны. Мне кажется, сложность в том, что у нас нет преподавателей-левшей.
Татьяна Гурьянова добавляет, что не хватает и методик обучения:
– Амбидекстров, которые неплохо работают обеими руками, лучше учить писать правой рукой по той причине, что на сегодняшний день в школах нет методики обучения письму леворуких детей. Нельзя просто взять ручку в левую руку и зеркально скопировать положение праворукого – левши ищут позу, в которой им удобно.
13 августа – Международный день левшей.
Правополушарные люди впечатлительные, эмоциональные, часто у них хорошо развиты творческие способности и воображение.
– Левшам нужно создать образ буквы, и тогда они быстро его усвоят, – отмечает педагог-психолог. – Не надо настаивать, как держать ручку и как класть тетрадку, потому что праворукому человеку очень трудно понять, как леворукий обучается писать. Большинству таких детей сложно переходить с крючков, буковок и слогов на длинные тексты, им нужен более длительный период написания отдельных элементов. У истинных левшей долго формируется моторная координация, в детстве они длительное время неловкие.
Чтобы помочь такому ребенку, нужно много внимания со стороны родителей. При этом нет необходимости таскать его по репетиторам или покупать пачки прописей.
– Нужно много гулять на свежем воздухе, бегать, прыгать, развивать моторную координацию, и это все будет предшкольной подготовкой к письму и чтению, – уточняет Татьяна Гурьянова. – Чем больше ребенок ползает, лазает, прыгает, приседает, тем интенсивнее развивается кора больших полушарий.