«Левой! Левой!»: об особенностях левшей и товаров для них

Как леворукие люди относятся к товарам для левшей и как помочь ребенку определиться с ведущей рукой и развить моторику, рассказывают специалисты.

Коллаж: Александр Ермолович

Не с рождения

В первые годы жизни ребенка установить ведущую руку трудно. До 4-5 лет дети могут перекидывать карандаш из руки в руку, определяясь с ведущей рукой. Татьяна Гурьянова, кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии АлтГПУ, педагог-психолог Городского психолого-педагогического центра «Потенциал», рассказывает:

– Работая в детсаду, я проверяла, как действует правая рука у тех ребятишек, которые вроде бы определились с левой. Мы замеряли силу динамометром, использовали специальные психологические приемы. И если я выявляла, что обе руки работают с приблизительно одинаковой силой, то рекомендовала родителям учить ребенка письму правой рукой. А если левая рука явно сильнее, то ни в коем случае не нужно переучивать. Это же связано с работой полушарий мозга! Если леворукого ребенка силой переучивать писать правой, то можно получить неврозы, энурезы, приятного мало. Левшество – это не патология, это вариант нормы.

Левополушарность или правополушарность определяется не только по рукам, но и по другим парным органам. В литературе даже разводят понятия «левша» и «леворукий». Можно быть леворуким, но при этом левополушарным.

Товары для левшей

Многие современные компьютерные мышки эргономичны, повторяют изгибы ладони, но из-за этого совсем не удобны для хвата левой рукой. Магазины бытовой техники в разделах для левшей, как правило, предлагают полностью симметричные мыши, одинаково подходящие для праворуких и леворуких людей. Именно для левшей проще найти непривычную вертикальную мышь, чем классическую.

В системе Windows в настройках мыши можно поменять функции кнопок, чтобы в левой руке основная кнопка находилась под указательным пальцем. При этом смена кнопок мыши происходит только в самой Windows и офисных приложениях. Но, например, в компьютерных играх настройки могут сбиться обратно, так как разработчики не всегда подстраиваются под настройки пользователя в операционной системе.

Для левшей выпускают специальные линейки, транспортиры, рулетки, шкала которых размечена в обратном направлении. У штопоров спираль закручена против часовой стрелки, у ножниц лезвия перевернуты в зеркальном отображении, а ручки изогнуты так, чтобы видеть написанное и не размазывать слова рукой. Но не всем левшам эти вещи подходят. Жительница Барнаула Екатерина Плотникова признается:

– Компьютерную мышь я беру только правой рукой, левой не умею. Не умею пользоваться предметами для левшей: ножницами, ручками и так далее. Я пробовала учиться ими пользоваться, но потом все равно делала все праворукими штуками.

– Проработав 11 лет в детсаду, могу сказать, что хороши ножницы для леворуких, они достаточно удачно сделаны, и дети ими пользуются, – считает Татьяна Гурьянова. – А с линейками, как и с пишущими принадлежностями, я считаю, нужно дать возможность выбора: купите две ручки, обычную и для леворуких, пусть ребенок сам определит, что ему удобно. Мой леворукий ребенок, например, не смог писать изогнутой ручкой, он пишет стандартной.

С обеих рук

Алексей Дрянев, руководитель Алтайской краевой федерации стрельбы из лука, отмечает, что сложностей в этом спорте для леворуких нет. Профессиональных леворуких лучников можно узнать по специальной рукоятке лука и стойке.

– Принципиальное отличие левшей и правшей в том, что левши смотрят в цель левым глазом, а правши – правым. Поэтому они стоят в разных стойках: правши – левым боком к мишени, а левши наоборот, – поясняет Алексей Алексеевич. – Тренер первым делом проверяет, каким глазом смотрит в цель будущий спортсмен, это принципиально важно. Профессиональные лучники умеют стрелять с обеих рук, но на соревнованиях стреляют со своей правильной стойки, чтобы повысить точность.

Татьяна Перехрест, преподаватель детской школы искусств № 8, обучает скрипке нескольких леворуких ребятишек, и те радуют ее своими успехами. Правда, играть им приходится на стандартных инструментах, не отзеркаленных под левую руку.

– Для левшей у нас нет специально приспособленного инструмента, чтобы струны были сделаны наоборот. Мой старший сын левша, и он учился на обычном праворуком инструменте, – говорит преподавательница. – У левшей хорошо развито правое полушарие мозга, это люди творческие, музыкальные, и у них хорошая техника беглости в левой руке. В процессе обучения проявляются эти сильные стороны. Мне кажется, сложность в том, что у нас нет преподавателей-левшей.

Татьяна Гурьянова добавляет, что не хватает и методик обучения:

– Амбидекстров, которые неплохо работают обеими руками, лучше учить писать правой рукой по той причине, что на сегодняшний день в школах нет методики обучения письму леворуких детей. Нельзя просто взять ручку в левую руку и зеркально скопировать положение праворукого – левши ищут позу, в которой им удобно.

13 августа – Международный день левшей.

Вопросы учебы

Правополушарные люди впечатлительные, эмоциональные, часто у них хорошо развиты творческие способности и воображение.

– Левшам нужно создать образ буквы, и тогда они быстро его усвоят, – отмечает педагог-психолог. – Не надо настаивать, как держать ручку и как класть тетрадку, потому что праворукому человеку очень трудно понять, как леворукий обучается писать. Большинству таких детей сложно переходить с крючков, буковок и слогов на длинные тексты, им нужен более длительный период написания отдельных элементов. У истинных левшей долго формируется моторная координация, в детстве они длительное время неловкие.

Чтобы помочь такому ребенку, нужно много внимания со стороны родителей. При этом нет необходимости таскать его по репетиторам или покупать пачки прописей.

– Нужно много гулять на свежем воздухе, бегать, прыгать, развивать моторную координацию, и это все будет предшкольной подготовкой к письму и чтению, – уточняет Татьяна Гурьянова. – Чем больше ребенок ползает, лазает, прыгает, приседает, тем интенсивнее развивается кора больших полушарий.