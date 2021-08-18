Мать и сын срубили 17 берёз на дрова в алтайском лесу

Полицейские их задержали.

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В отдел полиции о вырубке берёз сообщил начальник районного отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений. По его словам, днём женщина вместе со своим сыном из посёлка Власиха срубили 17 деревьев. Полицейские установили, что мать и сын заготавливали дрова на зиму.

Правоохранители изъяли колотые дрова, девять стволов деревьев и бензопилу.

Возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ (незаконная порубка деревьев, совершённая в особо крупном размере), пишет ГУ МВД России по Алтайскому краю.