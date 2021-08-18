Министр финансов Алтайского края представил итоги исполнения краевого бюджета за I полугодие 2021 года

Бюджет Алтайского края исполнен по доходам в сумме 64,1 млрд рублей, по расходам — 63,6 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 11 и 14% соответственно.
Об этом заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников сообщил на заседании правительства региона, которое провёл Виктор Томенко.
Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 31,7 млрд рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года — 22%, поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 32,1 млрд рублей, рост к исполнению за аналогичный период 2020 года — 3%.
Губернатор отметил, что рост к уровню 2020 года по налоговым и неналоговым доходам достигнут, несмотря на беспрецедентные объёмы финансовой помощи из федерального бюджета в прошлом году: было получено почти 74 млрд рублей различных межбюджетных трансфертов.В полном объёме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществление социальных выплат населению, оплату коммунальных услуг, потреблённых учреждениями бюджетной сферы.
Объём переданных в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в отчётном периоде составил 18,5 млрд рублей.
«На реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2021 году будет направлено более 19 млрд рублей. По состоянию на текущую дату на выполнение мероприятий региональных проектов в крае, реализуемых в рамках национальных проектов, за счёт всех источников направлено 48% от годовых назначений», — сообщил о финансировании национальных проектов в крае Данил Ситников.
Виктор Томенко подчеркнул, что увеличенный объём выделяемых средств требует тщательной организации работы по их освоению, это должно положительно отразиться на качестве жизни населения, развитии инфраструктуры, пишет пресс-служба губернатора.