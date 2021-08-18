Министр финансов Алтайского края представил итоги исполнения краевого бюджета за I полугодие 2021 года

Бюджет Алтайского края исполнен по доходам в сумме 64,1 млрд рублей, по расходам — 63,6 млрд рублей, что выше аналогичного периода прошлого года на 11 и 14% соответственно.

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Об этом заместитель председателя правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края Данил Ситников сообщил на заседании правительства региона, которое провёл Виктор Томенко.

Исполнение краевого бюджета по налоговым и неналоговым доходам составило 31,7 млрд рублей, рост к исполнению за аналогичный период прошлого года — 22%, поступление финансовой помощи из федерального бюджета составило 32,1 млрд рублей, рост к исполнению за аналогичный период 2020 года — 3%.

Губернатор отметил, что рост к уровню 2020 года по налоговым и неналоговым доходам достигнут, несмотря на беспрецедентные объёмы финансовой помощи из федерального бюджета в прошлом году: было получено почти 74 млрд рублей различных межбюджетных трансфертов.

В полном объёме профинансированы расходы на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы, осуществление социальных выплат населению, оплату коммунальных услуг, потреблённых учреждениями бюджетной сферы.

Объём переданных в бюджеты муниципальных образований межбюджетных трансфертов в отчётном периоде составил 18,5 млрд рублей.

«На реализацию национальных проектов на территории Алтайского края в 2021 году будет направлено более 19 млрд рублей. По состоянию на текущую дату на выполнение мероприятий региональных проектов в крае, реализуемых в рамках национальных проектов, за счёт всех источников направлено 48% от годовых назначений», — сообщил о финансировании национальных проектов в крае Данил Ситников.

Виктор Томенко подчеркнул, что увеличенный объём выделяемых средств требует тщательной организации работы по их освоению, это должно положительно отразиться на качестве жизни населения, развитии инфраструктуры, пишет пресс-служба губернатора.