Ремонт дорог и благоустройство: чем интересовались горожане в ходе прямой линии

На вопросы читателей газеты «Вечерний Барнаул» отвечал заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Иван Гармат.

Дорожно-строительный сезон в Барнауле в самом разгаре.

Фото: Андрей Чурилов

– Недавно во время ливня невозможно было ни проехать, ни пройти по улице Попова в районе Павловского тракта. Неужели нельзя на этом участке построить ливневую канализацию?

– На улице Попова есть закрытая сеть городской ливневой канализации, но она не рассчитана на одномоментный пропуск аномального количества воды. А именно таким был прошедший ливень. В случаях таких залповых осадков на проблемные участки оперативно выезжают дежурные бригады МБУ Автодорстрой и для ускорения сброса воды открывают дождеприемные решетки. В течение 30 минут вода с дорожного полотна уходит. Кроме того, отработано взаимодействие с УГИБДД УМВД по городу Барнаулу. При подобных ситуациях сотрудники ограничивают движение транспорта на время схода воды. На улице Попова в день ливня алгоритм действий был именно таким, и движение автомобилей по данному участку было возобновлено в короткие сроки.

– Звоню вам от имени всех транзитных автомобилистов, проезжающих по улице Геодезической. Будет ли она когда-нибудь приведена в порядок?

– Да, в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» улица Геодезическая будет капитально отремонтирована. Более того, подрядчик уже зашел на объект, проведена разбивка, выставлены временные дорожные знаки, ограничивающие скорость и обозначающие старт начала дорожных работ, идет фрезерование дорожного полотна, ведется частичная разработка грунтов под устройство основания тротуара, который также будет здесь построен в этом году. Работы планируют завершить до окончания дорожно-строительного сезона.

–На бульваре 9 Января, в районе выхода на улицу Шевченко, перекладывали канализацию, потом переделывали, обещали, что место работ будет отсыпано грунтом и высажен газон. Нет ни то что газона, а грунт вокруг двух колодцев провалился. Недалеко до беды. Помогите, пожалуйста.

– На этом участке по переустройству коллектора работает Барнаульский водоканал в рамках своих планов. Ордера на производство земляных работ выдает администрация района. И ведет полноценный контроль, в рамках гарантийных обязательств. После вашей информации подготовим обращение в адрес администрации Октябрьского района, чтобы было выписано предписание производителю работ об устранении названных вами недостатков.

– Живу в поселке Новосиликатном. В районе улиц Благовещенской, Хабаровской, Фестивальной отрезок дороги за лето просто разбили. Яма на яме. Особенно возле школы искусств. В этом году планируют эту дорогу сделать?

– Ваш участок улицы можно включить в план ремонта на следующий год. Мы направим к вам специалистов, они на месте определят объем ремонта и, исходя из возможностей и последующего весеннего комиссионного обследования, рассмотрим возможность включения вашего участка в план текущего ремонта в порядке очередности.

В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Барнауле запланированы ремонтно-строительные работы на 23 объектах общей протяженностью 28,22 км.

– Во дворе дома дома № 150 на проспекте Ленина клены были высажены около 60 лет назад. Сейчас они уже наклонились, обрезку делать бесполезно. Можем ли мы каждый год обновлять хотя бы по одному дереву? Старое спиливать, а новое, сажать?

– Вам необходимо подготовить обращение в наш комитет. В первую очередь вы должны уточнить, на чьей земле находятся клены. Если это придомовая территория, то тогда должно быть решение совета собственников жилья о сносе, омоложении или обрезке деревьев. Если есть сомнения по разграничению земельного участка, можно обратиться письменно к нам в комитет, приложив все документы. Мы сделаем запрос в Росреестр, и они предоставят точные границы участка. Исходя из этого определимся, можно спиливать деревья или нет.

– Межевание проводили года четыре назад, территория принадлежит собственникам дома.

– В случае сноса зеленых насаждений на придомовой территории согласование с комитетом не требуется. Необходимо провести собрание жильцов по решению данного вопроса.