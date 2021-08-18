Пациентов эвакуировали ночью в Барнауле из кардиоцентра

Такое решение персонал принял из-за поступающего в здание дыма.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Возгорание мусора на открытой площадке произошло поздно вечером 17 августа 2021 года в Барнауле на территории Алтайского краевого кардиологического диспансера. На место происшествия выезжали подразделения Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по повышенному рангу сложности.

Эвакуировал пациентов персонал. Травмированных и пострадавших нет.

Пожарные провели разведку на наличие других очагов возгорания на территории и в помещениях диспансера. Ничего не обнаружили, и люди вернулись в свои палаты.