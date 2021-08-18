Подготовка к отопительному сезону ведётся в каждом районе Барнаула

Глава города Вячеслав Франк на еженедельном совещании с городскими службами обсудил подготовку к зиме. С отчётами о проделанной работе выступили главы Центрального и Индустриального районов.

Все повреждения, выявленные в ходе опрессовки на тепловых сетях в Центральном районе, в настоящее время устранены.

Фото: Андрей Чурилов

Поэтапная работа

По информации главы администрации Центрального района Максима Сабыны, жилой фонд Центрального района составляет 1034 многоквартирных дома, в том числе с центральным отоплением — 582, которые обслуживают 40 управляющих компаний, 88 ТСЖ и ЖСК. На территории работает 25 учреждений школьного и дополнительного образования, 37 детских садов, 40 учреждений здравоохранения. По состоянию на 11 августа на 389 из 582 многоквартирных домов получены акты готовности, что составляет 66,8%.

Теплоснабжение жилых домов и объектов социального, культурного и бытового назначения района обеспечивают ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, 22 муниципальные и семь ведомственных котельных. Для отопления и горячего водоснабжения в районе работает 63 бойлерных установки. В поселке Центральном ведётся строительство газовой котельной. В настоящее время подрядчик подключает к сетям электроснабжения узлы управления котельным оборудованием и горелками, а также благоустраивает территорию. В рамках исполнения концессионного соглашения, а также за счёт средств бюджета города в текущем году на территории Центрального района запланирован ремонт, реконструкция и модернизация девяти объектов инженерной инфраструктуры и теплоснабжения.

В преддверии отопительного сезона на территории района проведены гидравлические испытания тепловых сетей, в ходе которых по контуру ТЭЦ-3 выявлено шесть повреждений на магистральных сетях и 44 — на внутриквартальных. По контуру ТЭЦ-2 повреждений не выявлено. В настоящее время все повреждения устранены, что позволило подать горячее водоснабжение жителям согласно графику.

В текущем году в районе предусмотрен капитальный ремонт 23 жилых домов на общую сумму более 120 млн рублей, в том числе капитальный ремонт фасада одного многоквартирного дома, внутридомовых инженерных систем в трёх домах, лифтового оборудования в семи и кровли на 12 многоквартирных домах. При проведении ремонтов на кровлях для утепления перекрытий используются современные теплосберегающие материалы. В настоящее время в пяти домах работы завершены, в семи продолжаются.

За счёт средств бюджета города специалистами Барнаульского водоканала выполнен капитальный ремонт участка сети водоснабжения на ул. Веховского. Ведутся работы по капитальному ремонту системы водоснабжения от Змеиногорского тракта до ул. Абаканской протяженностью более 800 метров. Также запланированы работы по ремонту участков водопроводных сетей на Змеиногорском тракте, в микрорайоне Затон, реконструкции канализационного коллектора на ул. Мало-Тобольской.

Зима не за горами

На территории Индустриального района 520 домов уже получили акты готовности к отопительному периоду, что составляет 73% от их общего числа. А 20 управляющих компаний заявили о полной готовности своих домов к зимнему сезону.

По словам главы администрации Индустриального района Сергея Татьянина, сегодня с предприятиями энергетики и ЖКХ ведётся совместная работа по подготовке к зиме теплоисточников, объектов теплосетевого хозяйства и инженерной инфраструктуры.

— В ходе гидравлических испытаний тепловых сетей по отопительному контуру ТЭЦ-3 (они проводились с 11 мая по 15 июля) был выявлен ряд повреждений, — пояснил Сергей Сергеевич. — Так, на магистралях было обнаружено 32 повреждения, которые на сегодня полностью устранены, а из 81 повреждения на внутриквартальных сетях устранено 70. Остальные сети, не влияющие на горячее водоснабжение, планируется привести в порядок до 30 августа.

Барнаульская теплосетевая компания ведет ремонт на пяти участках тепловых сетей (их общая протяжённость 1248 м), осуществляет техническое перевооружение двух участков (785 м) и реконструкцию семи участков (2097 м) магистралей. На сегодня полностью завершены работы на ряде объектов: на ул. Энтузиастов, 12в, Малахова, 157г, проезде 2-м Кооперативном, 10а, ул. Балтийской, 55, Георгиева, 44а, Энтузиастов, 5а, Сиреневой, 11, Попова, 181, Павловском тракте, 269, в поселке Пригородном на ул. 50 лет Алтая и Жданова, 24. На некоторых из этих участков уже завершены работы по благоустройству. На четырёх объектах ведутся ремонтные работы в металле (между домами на ул. 50 лет СССР, 15 и 19, проезде 5-м Кооперативном, 10а).

— Что касается подготовки к зиме жилого фонда, то из 29 многоквартирных домов, выбравших непосредственный способ управления, жители 18 из них заключили договор на обслуживание инженерных сетей напрямую с УК, — рассказал Сергей Татьянин. — Подготовка остальных 11 домовладений, не заключивших договор, находится на контроле администрации района, кроме того, достигнута договорённость с УК, которые будут осуществлять аварийное обслуживание инженерных систем этих домов. Также на контроле администрации — подготовка к зиме пяти аварийных домов на ул. Куета, 5, Суворова, 3, 5, 7, Жданова, 17.

Активно ведётся подготовка к отопительному сезону и школ района. Так, из 42 образовательных учреждений (а это 27 школ и 15 учреждений дополнительного образования) акты готовности получил 41 объект, что составляет 98%. Из 47 детских дошкольных учреждений полностью готовы к зиме 46.

Василий Каркавин, Наталья Катренко