Среда Барнаула: история парка «Центральный»

Парк «Центральный» на пересечении улицы им. И. Ползунова и проспекта Социалистического знаком каждому барнаульцу. Но далеко не все жители, даже старожилы, знают, что на его территории некогда располагалась самая первая барнаульская улица — Ряпосовская.
Она получила своё название в честь Ивана Емельяновича Ряпосова — плотницкого десятника, принимавшего участие в основании демидовского медеплавильного завода и строительстве заводского поселка. Улица насчитывала около 15 усадеб, её протяжённость составляла всего около 300 метров. Примечательно, что эта улица была обозначена на одном из самых первых планов Барнаульского завода в 1752 году.
Однако улица Ряпосовская просуществовала недолго. На первом официальном Генплане Барнаула 1786 года её уже нет. На месте улицы был разбит Аптекарский огород для «нужд армейских аптек и госпиталей». Такие огороды или сады разводились согласно Указу Петра I от 1714 года при госпиталях. Позже в Заводском уставе Василием Татищевым были изложены основные принципы организации лекарской помощи при металлургических заводах. Одной из причин разведения лекарственных растений при заводских госпиталях была дороговизна привозных лекарственных средств: «…дабы высокой ценой привозимых лекарств не отягощать… чтобы тутошние травы, минералы, годные в лечении, собирали, хранили и в лечении употребляли».
В барнаульском Аптекарском саду под руководством штаб-лекаря Семёна Шангина выращивались шалфей, мята, ромашка, хрен, горчица, лук, чеснок. Была плантация ревеня. Всего около 400 видов лекарственных трав и кореньев. Кроме того, Шангин культивировал здесь и дикорастущие растения из Горного Алтая, Китая. В 1800 году Семён Иванович устроил даже оранжерею для теплолюбивых растений. Между прочим, сад Барнаула снабжал семенами и вновь организуемый Ботанический сад в Москве. Но прежде всего «обеспечивал сырьём» расположенную напротив Горную аптеку. Однако уже в 1809 году Барнаул, как писал инспектор Томской управы Поддубный, снабжал лекарственными растениями и их семенами практически всю Сибирь. Произведённые в аптеке лекарственные средства отправлялись по госпиталям и аптекам многочисленных алтайских рудников и заводов. Лекарственные травы выращивались проходившими своеобразную «производственную практику» «лекарскими учениками» — будущими медработниками. В Указе Горной экспедиции сохранилось упоминание одного эффективного противоцинготного средства — «пиво с хреном и сосновыми шишками варёное». Впрочем, пивом тогда могли называть любое питьё.
При начальнике округа Петре Фролове Аптекарский сад был реорганизован в Ботанический. План Ботанического сада был выполнен самим Фроловым, который утверждал, что у него «и головёшки прорастут». Сюда, по его просьбе, доставлялись семена и саженцы нехарактерных для Алтая растений. В конце XIX века количество таких растений возросло. В городе появились манчжурский орех, рододендрон, новые сорта яблонь, черноплодный шиповник.
В 1885 году он был передан в ведение Барнаульского общества попечения о начальном образовании, основанного годом ранее ссыльным народником В.К. Штильке. Сад стал парком в 1886 году. Здесь устраивались народные гулянья, на летней сцене шли представления Кружка любителей драматического искусства, основанного и возглавляемого страстным любителем театра Александром Лесневским — межевым инженером, начальником главной чертёжной Алтайского округа, городским головой. Парк был открыт для посещений. В будние дни бесплатно, в праздники — с платой от 3 до 10 копеек.
Именно в качестве парка, в который преобразился бывший Аптекарский огород, эта территория существует и в наши дни. В послевоенное время в парке играл духовой оркестр, действовала танцевальная площадка, работал летний кинотеатр, зимой заливали каток, действовал прокат коньков. В конце 1940-х годов в парке установили аттракционы для детей и взрослых. Как место активного отдыха парк работает и в наши дни.
Информация предоставлена старшим научным сотрудником МБУ г. Барнаула «Музей «Город» Дмитрием Калашниковым.