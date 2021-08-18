Среда Барнаула: история парка «Центральный»

Парк «Центральный» на пересечении улицы им. И. Ползунова и проспекта Социалистического знаком каждому барнаульцу. Но далеко не все жители, даже старожилы, знают, что на его территории некогда располагалась самая первая барнаульская улица — Ряпосовская.

Она получила своё название в честь Ивана Емельяновича Ряпосова — плотницкого десятника, принимавшего участие в основании демидовского медеплавильного завода и строительстве заводского поселка. Улица насчитывала около 15 усадеб, её протяжённость составляла всего около 300 метров. Примечательно, что эта улица была обозначена на одном из самых первых планов Барнаульского завода в 1752 году.

План города Барнаула 1752 года

Однако улица Ряпосовская просуществовала недолго. На первом официальном Генплане Барнаула 1786 года её уже нет. На месте улицы был разбит Аптекарский огород для «нужд армейских аптек и госпиталей». Такие огороды или сады разводились согласно Указу Петра I от 1714 года при госпиталях. Позже в Заводском уставе Василием Татищевым были изложены основные принципы организации лекарской помощи при металлургических заводах. Одной из причин разведения лекарственных растений при заводских госпиталях была дороговизна привозных лекарственных средств: «…дабы высокой ценой привозимых лекарств не отягощать… чтобы тутошние травы, минералы, годные в лечении, собирали, хранили и в лечении употребляли».

В барнаульском Аптекарском саду под руководством штаб-лекаря Семёна Шангина выращивались шалфей, мята, ромашка, хрен, горчица, лук, чеснок. Была плантация ревеня. Всего около 400 видов лекарственных трав и кореньев. Кроме того, Шангин культивировал здесь и дикорастущие растения из Горного Алтая, Китая. В 1800 году Семён Иванович устроил даже оранжерею для теплолюбивых растений. Между прочим, сад Барнаула снабжал семенами и вновь организуемый Ботанический сад в Москве. Но прежде всего «обеспечивал сырьём» расположенную напротив Горную аптеку. Однако уже в 1809 году Барнаул, как писал инспектор Томской управы Поддубный, снабжал лекарственными растениями и их семенами практически всю Сибирь. Произведённые в аптеке лекарственные средства отправлялись по госпиталям и аптекам многочисленных алтайских рудников и заводов. Лекарственные травы выращивались проходившими своеобразную «производственную практику» «лекарскими учениками» — будущими медработниками. В Указе Горной экспедиции сохранилось упоминание одного эффективного противоцинготного средства — «пиво с хреном и сосновыми шишками варёное». Впрочем, пивом тогда могли называть любое питьё.

Пётр Козьмич Фролов,

горный инженер, изобретатель и организатор горнозаводского производства на Алтае, томский губернатор с 1822 по 1830 год.

При начальнике округа Петре Фролове Аптекарский сад был реорганизован в Ботанический. План Ботанического сада был выполнен самим Фроловым, который утверждал, что у него «и головёшки прорастут». Сюда, по его просьбе, доставлялись семена и саженцы нехарактерных для Алтая растений. В конце XIX века количество таких растений возросло. В городе появились манчжурский орех, рододендрон, новые сорта яблонь, черноплодный шиповник.

План города Барнаула 1856 года

В 1885 году он был передан в ведение Барнаульского общества попечения о начальном образовании, основанного годом ранее ссыльным народником В.К. Штильке. Сад стал парком в 1886 году. Здесь устраивались народные гулянья, на летней сцене шли представления Кружка любителей драматического искусства, основанного и возглавляемого страстным любителем театра Александром Лесневским — межевым инженером, начальником главной чертёжной Алтайского округа, городским головой. Парк был открыт для посещений. В будние дни бесплатно, в праздники — с платой от 3 до 10 копеек.

Александр Адольфович Лесневский,

инженер, городской голова Барнаула с 1913 по 1916 год.

Именно в качестве парка, в который преобразился бывший Аптекарский огород, эта территория существует и в наши дни. В послевоенное время в парке играл духовой оркестр, действовала танцевальная площадка, работал летний кинотеатр, зимой заливали каток, действовал прокат коньков. В конце 1940-х годов в парке установили аттракционы для детей и взрослых. Как место активного отдыха парк работает и в наши дни.

Информация предоставлена старшим научным сотрудником МБУ г. Барнаула «Музей «Город» Дмитрием Калашниковым.