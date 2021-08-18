В Алтайском крае завершается поставка средств индивидуальной защиты в территориальные избирательные комиссии

Необходимый объем всех видов средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и средств для организации работы в помещении для голосования, в том числе с учетом применения нормы о голосовании в течение трех дней, приобретен крайизбиркомом в соответствии с рекомендациями, утвержденными Роспотребнадзором по согласованию с ЦИК России.

Фото: Екатерина Панфилова

На сегодняшний день практически весь объем масок, перчаток, халатов, защитных экранов, антисептических средств, пакетов, ручек, сигнальных лент и пластиковых стаканчиков доставлен во все 75 территориальных избирательных комиссии.

– Утром нам привезли одноразовые халаты и защитные экраны. В этом году к защитным экранам для лица, которые использовали члены участковых комиссий, добавились защитные экраны, которые будут размещаться на столах членов УИК в дни голосования, – рассказала председатель первой Индустриальной ТИК города Барнаула Галина Цуканова. – В скором времени мы передадим весь объем средств индивидуальной защиты в участковые избирательные комиссии.

При проведении выборов в этом году будет использоваться опыт организации и проведения общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации и единого дня голосования в сентябре 2020 года. В числе общих правил санитарно-эпидемиологической безопасности при проведении выборов остались: использование средств индивидуальной защиты всеми участниками голосования, термометрия при входе в помещение УИК, регулярная дезинфекция помещений и рабочих поверхностей, бесконтактные форматы взаимодействия членов УИК и избирателей, соблюдение безопасной дистанции (не менее 1,5 метров между людьми), разделение маршрутов прибывающих для голосования и уже проголосовавших граждан и пр.