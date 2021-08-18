В алтайском нацпарке зафиксировали козерога-«единорога»

На опубликованных кадрах видно, что один рог у козла изогнутый, а второй — прямой. Из-за этого в Сайлюгемском парке его прозвали единорогом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Сайлюгемский нац.парк. Алтай (@saylyugemskiy_park)
Публикация от Сайлюгемский нац.парк. Алтай (@saylyugemskiy_park)
«Вы только взгляните, как он грациозно несёт свою козлиную бородку, словно позируя перед камерой. Козы, берегитесь, надвигается волна брутализма», — написали в пресс-службе национального парка в Instagram.