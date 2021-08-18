В Барнауле обсудили развитие общественного транспорта

Транспортную схему в городе необходимо развивать из-за высокого темпа строительства жилья.

Фото: Владислав Бормин

В Барнауле обсудили развитие общественного транспорта в рамках проведения научно-исследовательской работы по анализу пассажиропотока и разработке оптимальной маршрутной сети городского транспорта.

Этот вопрос, по словам заместителя губернатора Александра Климина, актуален для Барнаула, так как в городе ведётся строительство новых жилых объектов. Темпы достаточно высокие, поэтому необходимо развивать транспортную схему, чтобы обеспечить комфортное движение по городу.

Заместитель директора ООО «Центр экономики инфраструктуры» Евгений Алексеев рассказал, что на данный момент в столице Алтайского края обследуют пассажиропоток. Сбор исходных данных практически завершили. Сейчас специалисты определяют основное время и треки движения людей в каждом из районов Барнаула, включая данные по каждой остановке. Для этого они используют социально-экономические данные, данные операторов сотовой связи. Также в общественном транспорте монтируется специальное видеооборудование, фиксирующее посадку и высадку пассажиров на остановках.

В сентябре планируется провести соцопрос с помощью телефонного анкетирования, а также через социальные сети, чтобы узнать мнения и предложения горожан непосредственно по маршрутам. Исследовать пассажиропоток будут и осенью. В ноябре на основе полученных результатов подрядчик представит предварительный эскиз маршрутной сети общественного транспорта в Барнауле. Проект обязательно обсудят. Завершить все работы и разработать итоговую схему организации транспортного обслуживания населения согласно контракту подрядчик должен будет в феврале 2022 года.

Председатель городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев сообщил о перспективах строительства трамвайных путей до Южного, в том числе на территории всего микрорайона, а также по обновлению подвижного состава трамваев за счёт использования инфраструктурных кредитов.

Директор проектов Группы ВЭБ.РФ Андрей Ли сказал, что нужен комплексный подход к работе в рамках проведения транспортной реформы и введение приоритетов в организации дорожного движения общественного транспорта, в частности необходимо предусматривать выделенные полосы, парковочные пространства и светофорное регулирование.

Глава Барнаула Вячеслав Франк поручил учесть данные рекомендации в дальнейшей работе. Он отметил, что с учётом значимости создания новой схемы для развития краевой столицы тесное взаимодействие всех заинтересованных лиц, экспертов и общественности будет осуществляться на протяжении всего времени проведения исследования.

Представители Группы ВЭБ.РФ и подрядной организации посетили МУП «Горэлектротранс» Барнаула. Они побывали на производственной базе депо № 3, познакомились с выпуском и ремонтом трамваев, посетили центральную диспетчерскую предприятия.

В пресс-службе мэрии отметили, что развитию городского общественного транспорта и его обновлению уделяется особое внимание, в связи с чем в настоящее время разрабатываются соответствующие программы как администрацией города, так и на региональном уровне. Кроме того, накануне состоялась встреча с руководителями одного из крупнейших отечественных производителей электротранспорта — компании «Уралтрансмаш» — по вопросу сотрудничества в части приобретения новых трамваев для краевой столицы.