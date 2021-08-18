В Барнауле в четверг стартуют всероссийские соревнования по теннису

С 19 по 22 августа в Барнауле в спорткомплексе «Победа» состоятся Всероссийские соревнования на призы Федерации настольного тенниса Алтайского края среди юниоров и юниорок до 19 лет.

Фото: Ярослав Махначёв.

Турнир включен в единый календарный план мероприятий Министерства спорта России. Подобные соревнования не проводились в крае около 15 лет. В предварительной заявке участников более 150 сибирских спортсменов. Это команды Иркутской, Новосибирской, Кемеровской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краёв. По итогам соревнований теннисисты смогут повысить свой спортивный разряд до КМС.

При подготовке к соревнованиям Федерация настольного тенниса России безвозмездно предоставила комплекты теннисного оборудования: 6 теннисных столов, 6 столов для счетчиков, 6 подставок под полотенца и 100 ограничительных бортиков.

С учетом ковидных ограничений соревнования разбиты по дням и по времени. Не более 50 спортсменов одновременно будут находиться за теннисными столами, наполняемость зала составит не более 50% от загрузки.

Место проведения: ул. А. Петрова, 146г (спортивный комплекс «Победа»). Официальная церемония открытия состоится 20 августа в 14:00.