Врачи рассказали, как снизить давление без лекарств

Простые манипуляции могут понизить артериальное давление, облегчив симптомы гипертонии, но они не заменяют лекарственной терапии или посещения врача.

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О простых способах облегчить состояние здоровья, если незначительно поднялось давление, рассказывают РИА Новости. Среди этих способов — открыть окно и проветрить помещение, освободить себя от тесной одежды, лечь так, чтобы голова была немного приподнята. Однако врачи предупреждают, что такие методы актуальны, если речь идёт о незначительном повышении давления, не сопровождающемся серьёзными жалобами. Среди основных методов снижения давления без лекарств: отказ от курения, снижение потребления соли, регулярные физические нагрузки умеренного характера, поддержание оптимальной массы тела, приём лёгких успокоительных средств — валерьянки, пустырника. По словам кардиологов, пациентам с первой степенью артериальной гипертонии врачи могут и не назначить медикаментозную терапию.

Специалисты отмечают, что выделить конкретную причину повышения артериального давления получается только у 5–10% пациентов. И это чаще всего вторичная гипертония. Её причиной может быть эндокринная патология, заболевания почек и патологии почечных сосудов, центральной нервной системы. В остальных случаях установить причину появления гипертонии бывает сложно и остаётся только подбирать терапию, позволяющую держать давление в норме.