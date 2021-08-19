16-летняя туристка из Алтайского края сломала позвоночник при падении параплана в Крыму

Девочка упала вместе с владельцем параплана, так как они летели в паре.

Фото: СУ СКР по Республике Крым и Севастополю

Известно, что 16-летняя жительница Алтайского края за 8 тысяч рублей в паре полетела с владельцем параплана на плато горы Ай-Петри. Мужчина недостаточно подготовил девушку и не провёл инструктаж, не подготовил и не проверил безопасность места посадки сверхлёгкого воздушного судна, не получил сведения о наличии безопасных для полёта погодных условий, не выполнил подбор безопасного для пассажира маршрута полёта. Владелец параплана не справился с управлением и вместе с подростком упал на плато горы Ай-Петри.

В результате происшествия несовершеннолетняя получила сложную травму спины и перелом грудины, множественные переломы позвонков, черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, травмы и ушибы тела. Сейчас она проходит лечение по месту жительства.

На данный момент в Ялте следователи возбудили уголовное дело по данному факту в отношении местного жителя, который подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В ходе расследования правоохранители установят системность оказания таких незаконных услуг, изучат техническое состояние оборудования и возможность его дальнейшей эксплуатации, дадут оценку действиям владельца параплана, пишет СУ СКР по Республике Крым и Севастополю.