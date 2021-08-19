63 аварийных дома снесли в Барнауле за пять лет

Снос строений проводился с 2016 по 2021 год.

Из 63 домов, которые снесли за пять лет в Барнауле, в 2021 году разобрали семь. На данный момент рабочие демонтируют ещё четыре строения. По словам начальника отдела технического надзора за капитальным ремонтом комитета жилищно-коммунального хозяйства города Барнаула Вячеслава Решетняка, по краевой адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» в Барнауле разрабатывают проекты на снос объектов, предусмотренных данной программой. На сегодняшний день заключены муниципальные контракты на проектные работы по 40 домам для последующего сноса, информирует пресс-служба мэрии.

Отметим, что полномочия по сносу аварийных домов появляются у органов местного самоуправления после полного их расселения в рамках действующих программ переселения и оформления в муниципальную собственность.