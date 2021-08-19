Денис Раков помог цветоводам, спас котенка и стал лучшим дворником Барнаула

В начале августа в Барнауле прошел конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии». По итогам работы конкурсной комиссии, победителем в номинации «Лучший дворник» признан Денис Раков, работник управляющей компании ООО «ЖЭУ-21».

Жители любят своего дворника, который никогда не сидит без дела.

Фото: Василий Каркавин

О месте и времени встречи с героем публикации, лучшим дворником Барнаула, мы договорились по телефону. Поэтому, приехав на несколько необычную для Барнаула улицу Веры Кащеевой, многоэтажки которой стоят на крутом спуске, пытались угадать в проходящих мужчинах Дениса Юрьевича, думая, что он окажется человеком солидным, в годах, с обветренным лицом. А подошел к нам молодой, тщательно выбритый мужчина. О его принадлежности к дворницкому делу говорила только аккуратная рабочая куртка. Так и познакомились.

Дворник Денис Раков убирает территорию двух домов – это пятиэтажка на улице Веры Кащеевой и девятиэтажка на шесть подъездов на улице Монтажников, – а также содержит в порядке уличную междворовую лестницу. Родился Денис в Барнауле, в районе Докучаево. Потом семья переехала в этот тихий городской уголок. Здесь Денис окончил школу. В 1996 году поступал в Алтайский политехнический институт, но неудачно.

– Высокую планку взял, – смеется дворник, – Поступал на отделение высоких технологий, а конкурс туда был огромный. Я не прошел. На следующий год поступил на строительный факультет, но учеба не задалась, – разводит руками собеседник.

Видимо, случайно выбранная профессия, – лишь бы поступить – не привлекала. Не окончив третий курс, Денис забрал документы из вуза. Потом по направлению от городского центра занятости были курсы столяров. После окончания курсов Денис даже пробовал работать по новой профессии, на ремонте квартир, но тоже как-то не сложилось.

– Там еще сложность была в том, что весь необходимый инструмент для работы надо было покупать самому, а с деньгами в семье было сложно, – вспоминает мужчина. – А потом думаю: ну я же маме помогаю, нравится. Почему бы и нет?

Есть такая династия

«Вечёрка» часто пишет о трудовых династиях: заводчанах, учителях, врачах, но, наверное, никогда еще не рассказывала о семейной династии дворников. А оказывается, есть в Барнауле такая династия. Мама Дениса, Татьяна Васильевна, в свое время работала на знаменитом Барнаульском хлопчатобумажном комбинате. Когда, в 1990-е годы предприятие, не устояв перед ветрами экономических перемен, окончательно остановил свою работу, женщина переквалифицировалась в дворники. Денис, будучи сначала подростком, а потом уже студентом, помогал маме. Особенно снежными зимами, когда и мужчине непросто бороться с высокими сугробами и постоянно нарастающей наледью у подъездов.

– Я тогда и не думал, что спустя время эта работа станет моим основным делом. В шутке про дворников, что работа у нас видная, всегда с людьми и на свежем воздухе, 100 процентов правды. Не подмети двор вовремя, не сколоти лед на ступеньках, жители сразу увидят. Жители меня знают, обращаются с просьбами, бывает, что и ругают, порой без дела, по устоявшейся традиции, что дворник в ответе за все, – добродушно посмеивается Денис. – Ну а про свежий воздух и говорить не приходится, чего вдоволь, того вдоволь.

– Кстати, Денис, как строится ваш рабочий день?

– По погоде. Летом с утра подметаю дворы, пешеходные дорожки, убираю мусор. В дождь не спешу, пережидаю. Зимой посложнее. Нужно с утра очистить подходы к подъездам и от снега, и от наледи, лестница междворовая у меня тоже заносная, требует постоянного внимания. Если с утра пошел снег, а накануне я все расчистил, то не спешу, жду, пока навалит побольше, чтобы зря лопатой не махать. Опять же, и запускать сильно нельзя, потом будет тяжелее. Зимой сугробы такие, что снег с дорожек приходится кидать на отвалы выше человеческого роста. Раз не вышел, два не вышел – потом все равно мне убирать, –рассказывает о своей работе дворник. – Хотя и в нашей дворницкой будничности случаются приключения. Два года назад работаю во дворе, слышу – громкое мяуканье сверху. Присмотрелся, а на седьмом этаже на одном из балконов на бельевых веревках лежит подушка, наверное, хозяева вынесли прожарить на солнышке, а с нее выглядывает котенок. Видимо, перепрыгнул на подушку, а назад на балкон боится вернуться и орет на весь двор. На зов котенка вышел на балкон сосед этажом выше. Я попросил его спуститься, позвонить или постучать соседям. Никто не отозвался. Стали думать, что делать. Решили, что мужчина спустит котенку веревку с привязанной детской корзинкой, а я внизу на всякий случай растяну свою куртку и, если что, буду ловить котенка. Закончилось все хорошо. Напуганный малыш залез в корзину, и мужчина поднял его к себе в гости, до возвращения хозяев.

Молодой и опытный

– Денис, как проходил конкурс, с кем и в чем состязался?

– Приехала комиссия, посмотрели дворы, пофотографировали, поговорили с жильцами, задали мне несколько вопросов. По крайней мере, соперников, которые тоже участвовали в этом конкурсе, воочию я не видел. В общем, ни с кем на скорость подметания тротуара или на меткость попадания поднятой с асфальта бумажкой в урну не состязался, – смеется дворник. – Как говорят в таких случаях – оценили по формальным признакам.

Отчасти Денис прав. Наверное, и невозможно в этой профессии организовать соревнования с олимпийским спортивным девизом: «Быстрее, выше, сильнее». Тем не менее оценивалась работа дворников сразу по нескольким критериям. Это отсутствие у работника в течение года, предшествующего дате подачи заявки, замечаний по трудовой дисциплине и претензий к качеству выполняемых работ, санитарное состояние мест установки урн, мусоросборников, контейнеров, придомовой территории, в соответствии с отзывом совета многоквартирного дома. И целый ряд других требований, от выполнения которых напрямую зависит уют и комфорт городских дворов.

– Я давно с Денисом работаю, – рассказывает Галина Иванова, мастер управляющей компании. – У нас 11 дворников, он самый молодой и при этом самый опытный по стажу работы. Если не ошибаюсь, дворником работает с начала 2000-х годов. Ответственный, добросовестный. Постоянно во дворах. Делает даже то, что не входит в его обязанности. Женщины, жители цветами увлекаются, так Денис им и земли в клумбы наносит, хоть это совсем и не его работа. Они благодарят, а он махнет рукой, мол, не стоит благодарности, и пошел. Сейчас вот отцветшие цветы убирает. Не может человек сидеть без дела.