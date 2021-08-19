Денисова пещера вошла в топ-7 самых впечатляющих пещер России

Рейтинг составил интернет-ресурс для путешественников Федерального агентства по туризму Russia Travel. Алтайский памятник археологии оказался на втором месте.

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Первую строчку в подборке идей для отдыха «Семь самых впечатляющих пещер в России» занял грандиозный пещерный город в Крыму Эски-Кермен. Также в этот список вошли Воронцовская пещера в Сочи, Капова пещера в Башкирии, Кизил-Коба в Крыму, Кунгурская пещера на Урале и Кашкулакская пещера в Хакасии.

По одной из версий, пещеру назвали в честь старца-аскета Дионисия, который жил в ней в конце XVIII века. В 1977 году группа археологов нашла здесь уникальный скелет — он не принадлежал ни одному из известных на тот момент подвидов древних людей, и его назвали денисовским человеком.

По информации Алтайтурцентра, мировую известность Денисова пещера получила благодаря уникальным находкам археологов. Это единственный из археологических объектов страны, который признан особо ценным объектом культурного наследия народов России.