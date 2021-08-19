«Динамо» дома с минимальным счетом уступило «Тюмени»

В очередном туре первенства ФНЛ-2 (группа 4) «Динамо-Барнаул» на своем поле проиграло «Тюмени» – 0:1.

Фото: ФК “Динамо-Барнаулу”

Чуть меньше недели назад эти команды уже играли в Барнауле в рамках матча 1/64 финала Кубка России. Тогда основное время завершилось боевой ничьей – 2:2, а в серии пенальти победили хозяева и вышли в элитный раунд Кубка России.

На матч первенства ФНЛ-2 у соперников уже было меньше сил и эмоций, прежде всего это касалось динамовцев. Тем не менее, хозяева достойно выглядели на фоне более мастеровитого соперника, задача которого на сезон – выход в ФНЛ-1. Единственный гол тюменцы забили за две минуты до конца игры.

«Динамо» сейчас находится на пятой строчке в турнирной таблице. Следующую игру барнаульцы проведут дома 21 августа – в этот день команда сыграет с пермской «Звездой». Начало в 17.00.