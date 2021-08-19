Дорожники отремонтировали 2,5 тысячи квадратных метров тротуаров в Барнауле

В 2021 году планируется восстановить 18 тысяч квадратных метров тротуаров за 11,5 млн рублей. В рамках текущего ремонта сделают порядка 50 участков.

19 августа 2021 года дорожники асфальтируют в Барнауле тротуар на Горно-Алтайской. Также в неудовлетворительном состоянии находился участок от улицы 80-й Гвардейской дивизии до проезда Жилого. Общая площадь ремонта составит 320 квадратных метров.

На сегодняшний день отремонтировали тротуары на локальных участках улиц Димитрова, Молодёжной, Воровского, бульвара 9 января. Восстановили подходы к пешеходным переходам на улице Семёнова, на проспекте Ленина. Всего с середины июля 2021 года дорожники отремонтировали 2,5 тысячи квадратных метров тротуаров.

В ближайшее время дорожная техника появится на пешеходных дорожках на проспекте Строителей, улицах Юрина, 42 Краснознаменной бригады, Сухэ-Батора, Северо-Западной, Малахова, Гущина, Анатолия и других. Планируется строительство нового тротуара на улице Ляпидевского. План ремонта формируется комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи на основании обращений граждан в администрации районов города Барнаула.

Ремонт выполняется в рамках муниципального задания, утверждённого комитетом по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, информирует пресс-служба мэрии.