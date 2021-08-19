#КиноБарнаул: кинообзор «Вечернего Барнаула» от 19 августа 2021

До конца лета осталось 12 дней. Смириться с этой мыслью помогут интересные занятия, которые нужно успеть сделать, пока любимое время года не кончилось. Пока не начался простудный сезон и учёба в школах и вузах, не закончился сезон отпусков, предлагаем ходить в кино! Рассказываем о киноновинках новой прокатной недели в сети «Киномир».

Фото: unicipass.com

«Охотник за разумом. Схватка», криминальная драма, США (18+)

Фото: kino-teatr.ru

Бум на маньяков никак не проходит: им посвящают фильмы, сериалы, документальные проекты, книги, подкасты. Про них говорят, про них смотрят: ещё немного, и по популярности они догонят супергероев. Но если о Мэнсоне уже сказано более чем достаточно, то Тед Банди раскрыт ещё не до конца. За последние пару лет появилось несколько проектов, посвящённых обаятельному психопату, и вот ещё один с участием Элайджи Вуда. Нет-нет, всеми любимый бессмертный Фродо играет не маньяка! Но обо всём по порядку.

Кто такой Тед Банди?

Теодор Роберт Банди (1946–1989) — один из самых известных серийных убийц в США, на его счету более 30 жертв. При этом он умудрился быть примерным (почти) семьянином, психологом и сотрудником Центра доверия для самоубийц.

Фото: startfilm.ru

Судебные психологи долго мучались с его диагнозом, не раз меняя своё мнение. Преобладала версия о биполярном расстройстве и психозе. Сам Банди оказался до невероятности аккуратным и расчётливым, но всё-таки полиция Штатов сумела его поймать, и в 1989 году убийца был казнён на электрическом стуле.

О Роберте Банди сняли с десяток игровых и документальных фильмов, он стал прототипом для многих экранных преступников, но к его истории продолжают обращаться вновь и вновь, периодически меняя угол зрения.

И это всё о нём…

Первым игровым фильмом о Банди стал снятый ещё при его жизни «Осторожный незнакомец» (1986) Марвина Дж. Чомски. Знаменитого убийцу сыграл Марк Хэрмон, которого даже номинировали на «Золотой глобус» за эту роль. На деле это мини-сериал, который состоит из двух эпизодов и длится 3 часа.

В 2000-е один за другим выходили триллеры «Потрошитель» (2002), «Незнакомец рядом со мной» (2003), «Убийства на реке Грин» (2004), «Адское наследие» (2009), «Захват убийцы с реки Грин» (2009). Надо сказать, это были не самые популярные проекты, в отличие от фильмов, вдохновлённых образом Банди. Он стал прототипом для Ганнибала Лектера и Баффало Билла в «Молчании ягнят» (1990), а также для Патрика Бейтмана в «Американском психопате» (2000), Теодора Бэгвелла в сериале «Побег» (2005) и Пола Спектора в сериале «Крах» (2013). Но список, конечно, длиннее.

Фото: kino-teatr.ru

Затем про маньяка ненадолго забыли, но в 2019-м он вернулся на большой экран: Зак Эфрон исполнил роль «самого обаятельного убийцы» в фильме «Красивый, плохой, злой».

Жизнь Банди с разных сторон освещают также два документальных мини-сериала, как «Беседы с убийцей: записи Теда Банди» (2019) и «Тед Банди: влюбиться в убийцу» (2020). Последний излагает версию событий с точки зрения Элизабет Клопфер, одной из женщин Теда, которая в итоге помогла полиции поймать его, хотя продолжала жить с ним вместе.

Оригинальное название фильма Эмбер Роуз Сили звучит как «Ни один божий человек» (англ. No Man Of God), однако в России его локализовали как «Охотник за разумом. Схватка». Причина популярности многосерийного проекта «Охотник за разумом» в том, что он посвящён поиску серийных убийц. И если сериал рассказывал историю профайлеров Джона Дугласа и Роберта Ресслера, которые создают базу психологических портретов для классификации серийных убийц, то новый проект посвящён совершенно другому аналитику – Биллу Хагмайеру, сотруднику поведенческого отдела ФБР, который смог добиться от Теда Банди признаний в убийствах. В процессе общения с ним Билл сам попал под «чары» обаятельного психопата, однако это не помешало ему раскрыть личность Банди и составить его полноценный детализированный портрет. Именно Хагмайера и сыграл Элайджа Вуд, а роль Теда Банди исполнил Люк Кирби. Сценарий к картине написал С. Роберт Каргилл («Доктор Стрэндж», «Синистер»), а в актёрский состав также вошли Роберт Патрик и Алекса Палладино.

Фото: kino-teatr.ru

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика»

«Кодекс киллера», боевик, Великобритания (18+)

Фото: startfilm.ru

В главных мужских ролях в этом фильме Саммюэль Л. Джексон и Майкл Китон, и это уже весомый повод посмотреть фильм новозеландского режиссёра Мартина Кэмпбелла. Главные герои истории Анна и Рембрандт — профессиональные киллеры, в прошлом наёмники во Вьетнаме. Они путешествуют по миру, соревнуясь за громкие контракты. Но когда наставника Анны убивают, они заключают союз и возвращаются во Вьетнам. Объединившимся в поисках врага и жажде мести героям предстоит столкнуться с прошлым и сразиться с целой армией наёмников, а Анне узнать подробности о своём происхождении.

Фото: kino-teatr.ru

Главную женскую роль сыграла Мэги Кью, звезда «Часа пик 2» и новой «Никиты». Известно, что Кью самостоятельно исполняла трюки, ведь актриса брала уроки каскадёрского мастерства у самого Джеки Чана. В частности, без участия каскадёра снималась сцена, в которой Анна падает с 3–4 этажа.

Фото: kino-teatr.ru

Мартин Кэмпбелл — режиссёр с мировым именем, уроженец Новой Зеландии, не новичок в Голливуде, который два раза перезапускал бондиану («Золотой глаз» и «Казино «Рояль»), снял «Маску Зорро», «Зелёный фонарь» и «Возмездие» с Мелом Гибсоном. Поэтому, несмотря на то, что перед нами ещё одна история про женщину-киллера, зрелище обещает быть интересным. Ленту снимали до мирового локдауна, и в кадре мы увидим Лондон, Бухарест и Дананге, который входит в число крупнейших городов Вьетнама.

Смотрим в кинотеатрах: «Огни», «Арена», «Киномир-Галактика».

«Всё о сексе», комедия, США (18+)

Фото: startfilm.ru

Дебютный фильм актрисы и режиссёра Дакоты Шэйн Горман посвящён молодому поколению и проблемам, с которыми оно сталкивается. Сюжет разворачивается вокруг трёх подруг 20-летнего возраста — Кейси, Морган и Сейдж. (Эмма Декерс, Натали Линес и Дакота Горман). Кейси борется с депрессией, Сейдж мечтает о профессии иллюстратора, а пока работает баристой. У Морган — перспективная работа в издательстве, но из-за нехватки денег она оказывает секс-услуги. Регулярные встречи за коктейлями и пиццей, откровенные шутки, разговоры о сексе, мужчинах, карьере и обо всём на свете помогают девушкам справляться с личными и профессиональными проблемами взрослой жизни.

Секс в фильме является не только центральным элементом повествования, но и служит своего рода трамплином для обсуждения ряда аспектов взросления и взрослой жизни, таких как столкновение с психическим заболеванием и общественными ожиданиями, которые возлагаются на молодых людей. Эти фрагменты сюжета балансируют на тонкой грани между комедией и трагедией, и режиссёр фильма Дакота Шэйн Горман (известная по сериалам «Мыслить как преступник» и «Оборотень») , которая также играет одну из подруг, отлично переключается между этими полутонами. Яркие центральные персонажи не дадут заскучать: каждая из девушек сталкивается с целым спектром эмоций, переживает заметное развитие и преображение. Честный и искренний фильм, посвящённый дружбе, разочарованиям и любви, разоблачает недостатки человеческого бытия и неизбежные ошибки, которые мы совершаем в жизни. Самое главное, чтобы героини, да и зрители помнили, что эти ошибки их не определяют.

Фото: kino-teatr.ru

Смотрим в кинотеатре: «Киномир-Галактика».

«Вуду», фильм ужасов, Великобритания (18+)

Фото: startfilm.ru

Иззи (Джемайма Уэст) — военный врач, жена и мать, посвятившая себя спасению человеческих жизней. По долгу службы ей регулярно приходится путешествовать по миру. В разгар войны в Афганистане она записывается добровольцем, в очередной раз покидая семью на неопределённый срок. Вернувшись из зоны боевых действий, Иззи сталкивается с трудностями адаптации, женщину не отпускает посттравматический синдром, вызванный ужасами, пережитыми в горячей точке. Любимый супруг Итан (Кристофер Дэйн) теперь всё своё время проводит за работой, связанной с изучением тотемов и не уделяет жене должного внимания. Дочь-подросток Эмма (Ребекка Хон) совершенно отбилась от рук, но больше всего беспокойство вызывает поведение маленького сына Томми (Гарри Макмиллан-Хант). Сначала Иззи списывает отсутствие взаимопонимания на стрессовое расстройство, но вскоре осознаёт, что в доме поселилось зло. На её глазах творятся события, выходящие далеко за рамки психических диагнозов. Однако домочадцы отказываются признавать факт существования нечистой силы. Чтобы убедить окружающих в собственном здравомыслии, врач устанавливает по всему периметру скрытые камеры…

Фото: kino-teatr.ru

Пусть вас не вводит в заблуждение название фильма. К магии вуду, традиционной африканской системе мистических верований, эта история не имеет никакого отношения. Оригинальное название фильма The Unfamiliar — «незнакомое». То, с чём сталкивается травмированная психика Иззи, — это смесь элементов классических хорроров с гавайской мифологией. Ведь часть событий разворачивается на Гавайях, где герои сталкиваются с культами, реально существовавшими в этих краях. Практически всегда Гавайи изображаются в кино как идиллическое место для отдыха с дружелюбными островитянами, обслуживающими туристов. Но если присмотреться, то можно обнаружить немало древних поверий и загадок с мистической подоплекой.

По словам режиссёра Хэнка Преториуса, он стремился скрестить на экране семейную драму с элементами классических хорроров «Ужас Амитивилля» и «Паранормальное явление». Насколько страшным получился этот коктейль, нам ещё предстоит оценить.

Смотрим в кинотеатре: «Европа-Киномир».

«Воспоминания», фантастика, США (16+)

Фото: startfilm.ru

История, напоминающая приключения Арнольда Шварценеггера на Марсе в фантастическом боевике «Вспомнить всё». Только там память о прошлой жизни суперагента, призванного спасти Красную планету, вернулась во время сеанса имплантации несуществующих воспоминаний, а здесь героев фильма погружают в прекрасные и не очень моменты прошлого.

Николас Баннистер — суровый и одинокий ветеран, живущий в недалеком будущем в Майами, затопленном в результате поднявшегося уровня моря. Он является настоящим экспертом в довольно опасном, но интересном деле — предлагает своим клиентам возможность вновь пережить любые воспоминания из прошлого, которые они пожелают вернуть. Мужчина с помощью специальных технологий может отыскать различную информацию в человеческой памяти и заставить людей вспомнить то, что на первый взгляд было уже утрачено в чертогах их разума. Его жизнь меняется, когда на пороге появляется Мэй. Казалось бы, ей просто нужно узнать, где же она оставила свои ключи, но то, что начинается с простого поиска необходимых вещей, перерастает в удивительное романтическое увлечение. В тот момент, когда воспоминания другого заказчика затягивают Мэй в серию беспощадных преступлений, Николас понимает, что ему необходимо углубиться в мрачный мир прошлого, чтобы узнать всю правду о женщине, в которую он так отчаянно и безоговорочно влюбился.

Фото: startfilm.ru

Первая за два года большая роль Хью Джекмана в фильме от Лизы Джой Джой (шоураннера сериала «Мир Дикого Запада»). Роль Мэй, в которую влюбляется герой Джексона, играет Ребекка Фергюссон. Вместе актёры работали в ленте Майкла Грэйси «Величайший шоумен» (2017). Помощницу Баннистера играет звезда сериала «Мир Дикого Запада», красивая и загадочная Тэнди Ньютон.

Фото: startfilm.ru

На идею «Воспоминаний» сценаристку и режиссёра натолкнула деталь из реальной жизни. Дело в том, что у её бабушки и дедушки есть домик где-то в провинциальной Англии. И домик этот назван женским именем — о чём сообщает табличка, причём вовсе не именем бабушки Джой. На вопрос, почему так, дед Лизы Джой говорит, мол, «просто понравилось, как звучит». Но когда Лиза решила разобрать старые вещи на чердаке дома, она нашла старую фотографию симпатичной девушки. На обороте фото было написано её имя — то же самое, что и на табличке перед входом в дом. Лизе Джой эта история запала в душу: как человек, давно уже живущий с другой женщиной и построивший с ней семью, хранил память о старой любви и даже нашёл своеобразный способ увековечить её. Так Джой пришла к идее устройства, которое может мгновенно вернуть человека к любому его воспоминанию. Фильм «Воспоминание» попал в чёрный список сценариев в 2013 году. Данный список публикуют каждый год с 2004 года. Он иллюстрирует любопытные сценарии, которые студиям сложно воплотить в жизнь. Но сложные задачи тем и хороши, что их интересно решать!

Фото: kino-teatr.ru

Фильм интересен и тем, как режиссёр создала удивительный мир Майами будущего. В картине очень мало компьютерной графики. Многие ключевые декорации построены в физическом виде — например, затопленные улицы. Что ещё удивительнее, даже голограммы со сценами из памяти людей — это не компьютерная графика. Съёмочная команда действительно нашла способ воспроизводить в пространстве объёмное изображение. Только ради того, чтобы актёрам не приходилось играть «с пустотой» и они видели то, о чём говорят в кадре! Вообщем, все шансы, что дебют Лизы Джой в большом кино будет удачным, есть. Тут и цепляющий концепт, и хорошая игра со стилем, и, в конце концов, Хью Джекман, Росомаха всех времён и народов, которого мы давно не видели в большом кино! В прокат фильм выходит с 20 августа.

Смотрим в кинотеатрах: «Европа-Киномир», «Мир», «Огни», «Арена» (IMAX), «Киномир-Галактика».

«Ночь в Лувре: Леонардо да Винчи», док. фильм, Франция (12+)

Фото: meloman.ru

Новый документальный шедевр проекта «АртЛекторийВКино» сети «Киномир» можно посмотреть 24 августа. Эксклюзивная ночная экскурсия по выставке «Леонардо да Винчи» снималась специально для большого экрана и была подготовлена и проведена командой искусствоведов Лувра. Это уникальная возможность увидеть во всех подробностях произведения мастера.

Масштабная ретроспектива посвящена всему творческому пути Леонардо как художника. Он проявил себя в чрезвычайно разнообразных сферах деятельности, словно играючи проникая в законы мироздания, до него от человечества скрытые. Исследователи наследия Леонардо и сегодня пытаются разгадать волнующую мощь его творческой энергии. Да Винчи ценил живопись больше других искусств, а с помощью исследования окружающего мира — «науки живописи», как Леонардо называл свой метод, — художник ставил амбициозную цель передать в искусстве саму жизнь.

Фото: vsetyah.ru



Интересные факты и неожиданные открытия кураторы выставки представят во время ночной экскурсии по Лувру, которая даст новое понимание художественного видения и живописной техники Леонардо.

Леонардо получил своё имя по названию городка Винчи, рядом с Флоренцией, — здесь он пришёл в мир. С юных лет он проявлял любознательность. С широко распахнутыми глазами Леонардо наблюдал за окружающей природой, а потом рисовал её. Любознательность превратилась в жажду знаний. Жажда знаний — в неустанное желание познакомить людей с миром и поиск идеальных форм для изображения жизни. Недаром он называл себя «учеником опыта».

Фото: vsetyah.ru

Документальный проект покажет лучшие работы великого мастера. Улыбку Моны Лизы все видели множество раз. О её загадочности написаны книги. По статистике, 85 процентов впервые посетивших Лувр хотят своими глазами увидеть именно Джоконду. И хотя прошли пять веков с последнего взмаха кисти, коснувшегося этой улыбки, она до сих пор не даёт нам успокоиться. По мнению авторов фильма, история этого и других шедевров Леонардо, столь давно начавшаяся, возможно ещё не завершена.

Фото: meloman.ru

Смотрим в кинотеатре: «Галактика-Киномир».