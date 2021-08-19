Нацпроект «Жильё и городская среда»: 65 дворов в Барнауле благоустроят в 2021 году

На данный момент работы ведутся в 56 дворах города, в 50 из них уже заасфальтированы проезды и тротуары. Также в рамках проекта благоустроят входные узлы, поставят новые скамейки и урны, установят спортивные и детские комплексы.

Фото: официальный сайт города Барнаула

В Центральном районе ремонт завершился по всем адресам: пр. Дзержинского, 25а, 31, 33, ул. Белинского, 11, ул. Герцена, 8а, ул. Интернациональная, 11, пр. Социалистический, 76а, 76б и пр. Ленина, 43а.

Дворы в Железнодорожном районе по адресам: ул. Молодёжная, 64, ул. Новоугольная, 24, ул. Матросова, 10, ул. Георгия Исакова, 109, 107, 111, ул. Телефонная, 46 и пр. Ленина, 101, ул. Антона Петрова, 138, находятся в процессе преображения.

В Октябрьском районе заасфальтировано 14 проездов дворовых территорий, в скором времени начнётся ремонт ещё 16.

Дворы будут приведены в порядок ориентировочно к сентябрю 2021 года, сообщает официальный сайт города.