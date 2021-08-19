Как в Барнауле борются с последствиями непогоды

Сегодня, 19 августа, во второй половине дня в Барнауле прошёл мощный ливень, выпала почти месячная норма осадков — 35 мм.

Обильные осадки доставили барнаульцам большие неудобства из-за поваленных на проезжую часть деревьев и сильных потоков воды. Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями произошло падение веток на ул. Анатолия, 163, на остановке «Покровский Собор» деревья упали на трамвайные пути. Также пострадали отдельные автомобили, стоявшие под кронами деревьев. Подтопило некоторые дороги и подъезды к магазинам и домам.

По оперативной информации руководителя МБУ «Автодорстрой» г. Барнаула Андрея Курышина, в результате сильного ливня произошло затопление некоторых улиц центральной части города. На Мало-Тобольская с дождевой воды не справились ливневые канализации. На центральных улицах из-за сильных потоков произошло открывание люков. В настоящее время дежурные бригады ведут работы по установке крышек колодцев, в некоторых местах работают помпы по откачке воды.