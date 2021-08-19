Рассказываем, зачем СГК открывает профильный класс

В барнаульской школе № 53 откроют профильный класс Сибирской генерирующей компании. Уже с 1 сентября восьмиклассники начнут получать образование с естественно-математическим уклоном. Кроме того, есть вероятность, что в будущем в барнаульских школах появятся спортивные классы.

Учащиеся новых СГК-классов будут заниматься в том числе на базе Инженерно-технологического центра школы № 53.

Фото: Андрей Чурилов

С инженерным уклоном

Профильный класс Сибирской генерирующей компании в барнаульской школе № 53 откроется при поддержке Фонда Андрея Мельниченко. Инициатива реализуется в рамках новой «Программы подготовки кадровой смены для высокотехнологичных отраслей промышленности в регионах присутствия компаний «ЕвроХим», СУЭК и СГК». Ее целевая аудитория – учащиеся восьмых классов. Ребята смогут получить качественное образование в рамках естественно-математического направления, а также выстроить свои карьерные планы после получения профессионального образования. Главная задача такого класса – вырастить будущих энергетиков, направить на обучение в вуз и трудоустроить на предприятия Сибирской генерирующей компании.

Наиболее углубленно в рамках нового профильного класса будут изучать физику и математику, соответственно повысится уровень и интенсивность при подготовке к ЕГЭ по этим предметам. Заниматься с ребятами будут как в оборудованном современном центре школы, так и в Центре детского научного и инженерно-технического творчества «Наследники Ползунова» в АлтГТУ. Под руководством опытных педагогов школьники смогут создавать технологические проекты, участвовать в конкурсах, олимпиадах, российских и зарубежных выставках при поддержке фонда. Для лучших учеников предусмотрены стипендии за выдающиеся достижения в учебе и инженерно-техническом творчестве.

– Так мы сможем дать возможность каждому учащемуся выбрать свой профессиональный путь и начать строить карьерную лестницу со школьной скамьи, – отмечает исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник. – Это очень важно, ведь воспитание высококвалифицированных кадров – это обязательное условие для динамичного развития российских городов и регионов, это залог процветания нашей страны.

Чтобы попасть в новый СГК-класс, будущим восьмиклассникам необходимо пройти конкурсный отбор. С 20 по 23 августа состоятся вступительные экзамены в виде контрольных работ по математике и физике, а 23 августа – собеседование, в ходе которого ребята должны показать свою готовность к обучению.

Спорт – по профилю

Если создание СГК-классов – дело решенное, то в отношении классов со спортивным уклоном только начинается обсуждение. Идея по созданию особых условий для начинающих спортсменов предложила руководитель образовательного центра для одаренных детей «Сириус» Елена Шмелева. По ее мнению, за счет интегрированной подготовки дети смогут участвовать в соревнованиях без ущерба для естественно-научных и гуманитарных дисциплин.

– Олимпийцы становятся кумирами для школьников, показывают уникальные результаты, – констатирует Елена Шмелева. – Кажется, очень разумно вводить в школах спортивные классы, переводить на индивидуальные программы подготовки детей, которые занимаются спортом системно. Благодаря такому подходу они смогут участвовать в любом календаре соревнований.

Любопытно, что спортсменам Алтайского края такая идея пришлась по душе. Как отмечает Александр Дьяченко, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы по гребле на байдарках среди юниоров, спортсмен Центра спортивной подготовки Алтайского края школьных уроков физкультуры (традиционно по программе их проводят от одного до трех раз в неделю в зависимости от возраста детей) хватает только для общего развития. С нововведением, если его все-таки начнут воплощать в жизнь, у педагогов будет больше шансов заинтересовать ребят каким-либо видом спорта, разглядеть в ком-то определенные способности и склонности, которые при грамотном развитии позволят достичь больших успехов в том или ином спортивном направлении.