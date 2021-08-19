Реконструкция теплосетей продолжается в Барнауле

Глава администрации Индустриального района Сергей Татьянин 17 августа 2021 года провёл выездное совещание по вопросу перекладки двух участков тепловой сети на пересечении Павловского тракта и Северного Власихинского проезда.

Фото: официальный сайт города Барнаула

Подрядчики сообщили, что замена инженерного оборудования сократит риск возникновения аварийных ситуаций и обеспечит бесперебойную подачу тепла и горячей воды в дома.

Конструирование сетей проходит в комплексе со строительством дороги на Северном Власихинском проезде в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Работы по замене теплосетей со стороны Павловского тракта находятся на завершающем этапе, докладывает официальный сайт города.