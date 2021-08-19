В Алтайском крае до смерти избили пожилого мужчину в сторожевом вагончике

Сотрудник одного из обществ с ограниченной ответственностью приехал к нему, чтобы привезти продукты. По дороге он пил, а при встрече со сторожем стал конфликтовать, завязалась драка.

СУ СКР по Алтайскому краю

Инцидент произошёл 9 августа 2021 года. Тогда 45-летний мужчина отправился в Заринский район, чтобы привезти еду для сторожа предприятия. По дороге он распивал спиртные напитки и на место прибыл в состоянии сильного алкогольного опьянения. Вечером, находясь в сторожевом вагончике, он поссорился с работником и на почве личных неприязненных отношений избил 62-летнего мужчину, причинив множественные травмы, в том числе перелом шейного отдела позвоночника. Место происшествия он покинул и после задержания отрицал свою причастность к содеянному, утверждая, что сторож уже не подавал признаков жизни, когда он приехал к нему с продуктами. Однако комплекс первоначальных следственных действий, проведённый следователем СК, опроверг версию мужчины, который впоследствии сознался в содеянном.

Сейчас следователи предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего»), пишет СУ СКР по Алтайскому краю.