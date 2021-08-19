В Алтайском крае купили дорожную технику на 300 млн рублей

Всего 27 грейдеров, 19 тракторов «Беларус», четыре комбинированные дорожные машины. Также в 2021 году планируется закупить ещё 10 единиц техники.

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В муниципалитеты Алтайского края с наименьшей обеспеченностью дорожной техники направят 60 машин, чтобы содержать улично-дорожную сеть и улучшить дорожный автопарк. Они поступят в Барнаул, Рубцовск, Бийск, а также в другие населённые пункты и районы.

«За период с 2020 по 2021 год все муниципальные образования получат по одной и более единице техники, которые круглогодично будут задействованы на дорогах местного значения. Работу по обновлению автопарка продолжим», — рассказал заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин.

На официальном сайте региона уточнили, что в 2020 году всего купили больше 100 единиц техники. В муниципальные образования Алтайского края направили 61 машину, в краевые дорожно-строительные управления — 40. На эти цели выделили более 600 миллионов рублей.