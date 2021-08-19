В Барнауле рано утром горело производственное здание

Пожар произошёл около 4:00 19 августа 2021 года в Барнауле на ул. Звёздной в административном строении. Очаг возгорания находился внутри. На момент прибытия пожарных огнём уже было охвачено 200 квадратных метров и была угроза его дальнейшего распространения по всему зданию.

Пожарные быстро ликвидировали открытое горение и не допустили распространение огня.

В результате пожара пострадали стены и кровля здания. Точная причина возгорания будет установлена после проведения всех необходимых проверочных мероприятий и экспертиз, пишет ГУ МЧС России по Алтайскому краю.