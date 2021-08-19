Все на биатлон: в Барнауле состоится юбилейный чемпионат России среди спортсменов категории «Мастерс»

19-21 августа 2021 г. в Барнауле состоится десятый летний чемпионат России по биатлону среди спортсменов категории «Мастерс». Предварительно, на участие в состязаниях подали заявки более 62 спортсмена из десяти городов, представляющих восемь регионов России.

В первый день соревнований, 19 августа, пройдёт большая индивидуальная гонка с шестью огневыми рубежами. Во второй день биатлонистам предстоит пройти супер-спринт с четырьмя огневыми рубежами. В субботу, 21 августа, состоится командная гонка. Награды и ценные призы получат участники, занявшие призовые места в каждой из четырёх возрастных групп.

Место проведения чемпионата России: биатлонный комплекс, находящийся по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская 69 Л.

Организаторы мероприятия: Министерство спорта Алтайского края, АКСОО «Союз ветеранов биатлона Алтая», Барнаульский пивоваренный завод, Федерация биатлона Алтайского края.