Яблочный Спас: народные приметы на 19 августа

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне — описанное в Евангелиях явление славы и Божественного величия Иисуса Христа перед тремя апостолами во время молитвы на горе Фавор. Эта гора расположена в Израиле, имеет высоту 588 метров, находится в 9 км от города Назарета. Сейчас на её вершине действуют два монастыря — католический и православный.
Преображение Господне — двунадесятый праздник, тесно связанный с событиями земной жизни Иисуса Христа. Во время молитвы на горе Петр, Иаков и Иоанн увидели, как Учитель преобразился: Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет.
Традиция празднования появилась в IV веке, когда императрица Елена возвела первый храм в честь Преображения.
Преображение празднуется ежегодно 19 августа по новому стилю или 6 августа по старому. На Руси праздник получил название Яблочный Спас. К этому времени поспевают яблоки, которые принято освящать в церкви.
С середины августа лето идёт на убыль. С каждым днём погода становится всё прохладнее, журавли отправляются в тёплые края. Постепенно в свои права вступает осень. В народе говорили: «Пришёл Второй Спас — держи рукавички про запас».
Крестьяне в это время занимались сбором урожая. Собранные яблоки и виноград несли в храм на благословение. Над ними священнослужитель читал специальную молитву. С этого дня верующим разрешалось есть яблоки и другие плоды нового урожая.
На Второй Спас хозяйки варили яблочное варенье, компоты, пекли пироги, которыми угощали родственников и знакомых. Также было принято потчевать нищих. Поскольку праздник выпадает на Успенский пост, мясные блюда не употребляли. Вечером пели песни, провожая солнце в поле и прощаясь с летом. Девушки вокруг яблонь водили хороводы и расчёсывали волосы яблоневым гребешком.
В день Яблочного Спаса на Руси устраивались ярмарки, на которых продавали яблоки нового урожая.
Человек, родившийся 19 августа, будет удачливым во всех отношениях. В качестве талисмана ему следует носить сапфир.