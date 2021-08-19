Яблочный Спас: народные приметы на 19 августа

19 августа Православная церковь празднует Преображение Господне — описанное в Евангелиях явление славы и Божественного величия Иисуса Христа перед тремя апостолами во время молитвы на горе Фавор. Эта гора расположена в Израиле, имеет высоту 588 метров, находится в 9 км от города Назарета. Сейчас на её вершине действуют два монастыря — католический и православный.

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Преображение Господне — двунадесятый праздник, тесно связанный с событиями земной жизни Иисуса Христа. Во время молитвы на горе Петр, Иаков и Иоанн увидели, как Учитель преобразился: Его лицо просияло, как солнце, а одежды стали белыми, как свет.

Традиция празднования появилась в IV веке, когда императрица Елена возвела первый храм в честь Преображения.

19 августа: традиции и обычаи дня

Преображение празднуется ежегодно 19 августа по новому стилю или 6 августа по старому. На Руси праздник получил название Яблочный Спас. К этому времени поспевают яблоки, которые принято освящать в церкви.

С середины августа лето идёт на убыль. С каждым днём погода становится всё прохладнее, журавли отправляются в тёплые края. Постепенно в свои права вступает осень. В народе говорили: «Пришёл Второй Спас — держи рукавички про запас».

Крестьяне в это время занимались сбором урожая. Собранные яблоки и виноград несли в храм на благословение. Над ними священнослужитель читал специальную молитву. С этого дня верующим разрешалось есть яблоки и другие плоды нового урожая.

На Второй Спас хозяйки варили яблочное варенье, компоты, пекли пироги, которыми угощали родственников и знакомых. Также было принято потчевать нищих. Поскольку праздник выпадает на Успенский пост, мясные блюда не употребляли. Вечером пели песни, провожая солнце в поле и прощаясь с летом. Девушки вокруг яблонь водили хороводы и расчёсывали волосы яблоневым гребешком.

В день Яблочного Спаса на Руси устраивались ярмарки, на которых продавали яблоки нового урожая.

19 августа: приметы дня

Люди, мечтающие попасть в рай, должны на Яблочный Спас съесть освящённое яблоко. До этого дня яблоки нового урожая есть нельзя. Откусив кусочек освящённого яблока, можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Прежде чем есть яблоки самому, следует ими кого-то угостить. Какой Яблочный Спас, таким и январь будет. Также по погоде этого дня судили о том, какой будет погода на Покров. Если тепло и ясно, то зима будет холодная и снежная. Если дождик — то осенние месяцы будут дождливыми. Садоводам на Второй Спас следует всех угощать яблоками. Тогда следующий год будет урожайным. Употребление яблок с мёдом подарит крепкое здоровье на целый год. Если муха сядет на вас два раза в этот день, то будете жить в богатстве. Родителям, чей ребёнок умер, нужно отнести яблоки на его могилу. На Яблочный Спас нельзя ругаться, сквернословить, обсуждать и осуждать людей. Работа по дому тоже находится под запретом.

Человек, родившийся 19 августа, будет удачливым во всех отношениях. В качестве талисмана ему следует носить сапфир.