Яблочный Спас: почему не стоит выбрасывать яблочную кожуру

Август и сентябрь — время яблок. Для многих заготовок и выпечки с яблок снимают кожуру, хотя в ней — самые витамины. Предлагаем вам семь способов вдохнуть новую жизнь в яблочную кожуру, а не выбрасывать её по привычке в мусор!

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Польза яблок

Яблоки, пожалуй, самый распространённый фрукт на земле — существует около 10 000 сортов яблок! Бледно-жёлтые, зелёные, розовые и красные — яблоки различаются в основном внешним видом, а состав их примерно одинаков. Считается, что в одном яблоке содержится такой большой запас витаминов и нутриентов, что употребление одного яблока в день способно спасти от многих заболеваний — от авитаминоза и анемии, до рака.

Безусловно, яблоко содержит витамины С, К, группы В, рибофлавин, калий, медь, марганец и магний, органические соединения, фитонутриенты и флавоноиды (такие как эпикатехин, кверцетин и хлоридзин). Также яблоки являются отличным источником полифенолов — антиоксидантов, которые защищают клетки от оксидативного стресса и продлевают молодость.

В яблоках содержится много пектинов — мягких пищевых волокон, которые являются энтеросорбентами, усиливают перистальтику кишечника и мягко избавляют от запоров. Употребление одного среднего яблока в день обеспечивает около 12% суточной потребности в клетчатке.

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Как есть яблоки?

Лучше всего съедать одно яблоко в день в качестве перекуса, отдельного приёма пищи, не совмещая фрукт с другими продуктами — так он лучше переварится и усвоится. Яблоко лучше съедать с сердцевинкой — в ней содержатся полезные бактерии, которые действуют как пробиотики и помогают сформировать здоровый кишечный иммунитет. Ещё лучше разрезать яблоко на дольки, чтобы убедиться, что внутри нет никаких неприятных сюрпризов — насекомых, плесени или других дефектов.

Жарьте яблочные чипсы

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Яблочная кожура с добавлением сливочного масла, сахара (лучше коричневого) и молотой корицы может превратиться в лёгкую и хрустящую закуску. Вы можете, конечно, просто сушить яблочные чипсы при низкой температуре в духовке в течение нескольких часов, но этот вариант получше.

Как приготовить: перемешайте яблочную кожуру с растопленным маслом и щепоткой соли. На кожуру примерно 4 средних яблок потребуется 10 г масла. Отдельно смешайте 1 ст. л. сахара с 0,5 ч. л. молотой корицы и посыпьте этой смесью кожуру. Распределите яблочную кожуру ровным тонким слоем на противне, застеленном бумагой для выпечки. Запекайте в разогретой до 200° С духовке до коричневого цвета по краям каждого кусочка кожуры, около 12 минут. Внимательно следите за приготовлением чипсов, они очень легко могут сгореть. Когда чипсы будут готовы, дайте им остыть на противне несколько минут, чтобы они стали хрустящими, а затем ещё тёплыми перемешайте с ещё одной столовой ложкой сахара и щепоткой молотой корицы.

Заваривайте яблочный чай

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Из яблочной кожуры получается вкусный и душистый успокаивающий чай. Бонус: используйте кожуру красных яблок, и вы получите прекрасный напиток розового цвета.

Вы можете добавлять яблочную кожуру в чашку чёрного или зелёного чая или, чтобы не использовать заварку, потомите пригоршню яблочной кожуры в сотейнике с питьевой водой 5–10 минут — такой вариант особенно подойдёт людям, которые не могут пить настоящий чай вечером из-за проблем со сном. К яблочной кожуре можно добавить палочку корицы, кардамона или пару бутонов гвоздики. Также хороши мёд, лимон или лайм. Яблочный чай будет хорош и в горячем, и в охлаждённом виде.

Готовьте яблочную овсянку

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Добавьте яблочную кожуру в овсянку, нарезав кожуру мелкими кусочками или измельчив в блендере. Яблочную кожуру можно хранить в морозильной камере и добавлять её в конце варки овсянки вместе с изюмом и молотой корицей.

Добавляйте кожуру в смузи

Фото: gastronom.ru

Чтобы добавить дополнительную порцию клетчатки и яблочного вкуса, положите немного замороженной яблочной кожуры в смузи.

Для приготовления одной порции сверхмощного пробуждающего смузи взбейте до однородности в чаше блендера большую горсть крупно нарезанной белокочанной капусты, шпината и яблочной кожуры. Добавьте 1 охлаждённый очищенный банан, разрезанный на несколько кусков, 200-250 мл кокосовой воды, 2 ст. л. миндального масла, 1 ст. л. льняного масла и щепотку молотой корицы. Подавайте смузи сразу же.

Украсьте блюда

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Нарежьте яблочную кожуру тонкой соломкой, украсьте ею пирожные, салат, закуски, сэндвичи. Отлично, если есть возможность использовать разноцветную яблочную кожуру.

Сделайте яблочный уксус

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Крафтовый уксус — весомый довод не выбрасывать сердцевину яблок и яблочную кожуру.

Как приготовить: для приготовления уксуса яблочную кожуру, сердцевину и любые остатки мякоти примерно шести крупных яблок положите в литровую банку с широким горлышком, заполните её не более чем на 3/4 объёма. Яблокам нужно пространство, чтобы они могли «развернуться» и оставаться полностью в воде. Добавьте 2 ст. л. сахара и 400–450 мл питьевой воды. Если будете готовить больше укуса или меньше, всегда соблюдайте нужное соотношение сахара и воды: 1 ст. л. сахара на 200 мл питьевой воды. Яблоки должны быть полностью погружены в воду. На любых незакрытых водой частях яблок будет образовываться плесень, что испортит уксус. Если ваши яблочные остатки будут всплывать, поставьте сверху небольшой груз, например банку поменьше или даже рюмку. Размешайте яблоки, сахар и воду и накройте кофейным фильтром или бумажным полотенцем. Закрепите альтернативную крышку скотчем или резинкой. Оставьте яблоки в тёплом тёмном месте на 2 недели. Через 2 недели вы увидите пузыри на поверхности жидкости и услышите тихое шипение. Это хорошие новости! Откиньте кусочки яблок на мелкое сито и процедите жидкость дважды. Перелейте будущий уксус в банку, повторно накройте её кофейным фильтром/бумажным полотенцем и снова закрепите крышку скотчем. Оставьте банку на 2-4 недели при комнатной температуре. Домашний уксус может помутнеть — это нормально. Раз в неделю пробуйте уксус, пока он вам не понравится. Вы можете остановить процесс брожения, заменив кофейный фильтр крышкой для консервирования и убрав банку в холодильник.

Пеките яблочные блины и кексы

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Измельчите яблочную кожуру в блендере и добавьте получившуюся массу к тесту для блинов, вафель или кексов. Кожура придаёт лёгкий яблочный аромат и увеличивает содержание клетчатки в любом из этих блюд. Смешивайте измельчённую кожуру с ванилью, молотой корицей, мускатным орехом, измельчённой лимонной цедрой — всё только пойдёт на пользу конечному блюду.