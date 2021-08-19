«Замечательный и душевный город»: руководитель Ростуризма оценила туристический потенциал Барнаула

Сегодня, 19 августа 2021 года, в Алтайский край с рабочим визитом прибыла руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

Фото: «Вечерний Барнаул»

Вместе с Вячеславом Франком Зарина Догузова прогулялась по туристско-рекреационному кластеру «Барнаул — горнозаводской округ», пешеходной улице Мало-Тобольской, набережной Оби, Нагорному парку.

В ходе прогулки глава города рассказал, как в Барнауле планируют развивать туристический потенциал. По его словам, на данный момент уже разработан проект по созданию набережной Барнаулки от комплекса сереброплавильного завода до моста на улице Максима Горького. Вскоре спроектируют дорожную и инженерную инфраструктуры к комплексу сереброплавильного завода. В 2022 году продолжится благоустройство набережной Оби в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Также есть проект комплексного благоустройства территории речного вокзала, информирует пресс-служба мэрии.

Зарина Догузова отметила, что проделана большая работа по благоустройству исторической части. Она подчеркнула, что работу по развитию туристической привлекательности города безусловно нужно продолжать, создавать уникальные точки притяжения, которые будут интересны как жителям других регионов страны, так и края. Таким местом, по ее мнению, может стать и комплекс барнаульского сереброплавильного завода. Руководитель Ростуризма также отметила, что Барнаул — замечательный и душевный город.