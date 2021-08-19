Женщина, пострадавшая при взрыве газа в барнаульской пятиэтажке, скончалась в больнице

69-летняя горожанка получила ожог 35% тела.

Информацию о гибели пострадавшей при взрыве газа в пятиэтажке, которая расположена в Барнауле на ул. Молодёжной, 37, подтвердили «Толку» СУ СКР по Алтайскому краю.

Напомним, хлопок бытового газа произошёл около 9:00 28 июля 2021 года. В результате происшествия пострадали пожилая женщина из 78-й квартиры, которую с ожогами госпитализировали в ожоговый центр, и 7-летняя девочка из 60-й квартиры, расположенной в соседнем подъезде. Ребёнка без серьёзных травм тоже госпитализировали. Жители подъездов № 3, 4 были эвакуированы.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ («Ненадлежащее оказание услуг и выполнение работ, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Известно, что весной 2021 года в одной из квартир в этом доме сотрудники ООО «Алейскмежрайгаз» выполнили работы по техническому обслуживанию и ремонту газовой плиты. Утром 28 июля этого года из-за утечки бытового газа из газоиспользующего оборудования произошёл хлопок газовоздушной смеси.